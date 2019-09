Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Plesoianu a povestit ca a primit, in ultimele ore, un numar suficient de semnaturi care i-ar fi permis sa se inscrie in cursa prezidentiala, insa a constatat, dupa ce a verificat listele, ca mare parte dintre acestea erau trase la xerox. "Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucata cu bucata…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, cel care anunțase în iulie ca va candida ca independent la prezidențiale, a anunțat duminica dimineața ca a strâns doar 146.000 de semnaturi din cele 200.000 de necesare. Pleșoianu spune ca niște ”anonimi binevoitori” au vrut sa-l ”compromita”…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care intenționa sa candideze la prezidențiale ca independent, anunța ca nu a reușit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru a candida la prezidențiale. Liviu...

- Liviu Plesoianu este deputat PSD si dorea sa candideze independent la alegerile pezidentiale.Acesta, in jurul orei 4:30, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca nu a reusit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru a candida la prezidentiale.Plesoianu sustine ca in ultimele ore i au venit liste de…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a strans numarul de semnaturi necesar inscrierii in alegerile prezidențiale. Alexandru Cumpanașu a adunat circa 300.000 de semnaturi și iși va depune duminica seara candidatura la BEC. Pentru intrarea in cursa are nevoie ca 200.000 de semnaturi sa fie valide.El…

- ”In ce ma privește, va pot spune ca s-au strans uluitor de multe semnaturi pentru un om care a REFUZAT categoric sa stranga semnaturi altfel decat IN MOD REAL! Nu, nu sunt suficiente, deși sunt foarte multe. Mai sunt doua zile, vom vedea... Apoi, voi hotari ce fac mai departe. Le mulțumesc…

- Liderul USR și prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna a anunțat, marți, ca a reușit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in competiția pentru alegerile prezidențiale.„Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru a-mi depune candidatura…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS, anunța marți, pe Facebook ca Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la prezidențiale, a strans 200.000 de semnaturi. „Așa cum știți, noi strangem semnaturile pe bune, in strada, cu ajutorul colegilor și al voluntarilor noștri extraordinari”, spune Cioloș, lansand…