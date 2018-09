Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul german Manfred Weber a cerut Guvernului Romaniei, intr-o declarație publica, sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva corupției. Apelul vine in contexul unui discurs legat de posibilitatea aderarii Bulgariei, Croației și Romaniei la spațiul Schengen."Cer Guvernului…

- Razboiul Liviu Dragnea – Gabriela Firea a dus la o impartire a taberelor in PSD. Mai multi parlamentari s-au pozitionat deja de partea Gabrielei Firea, iar o senatoare PSD a si anuntat ca demisioneaza din partid. Din Timis, primul care s-a plasat impotriva lui Dragnea este Adrian Pau.

- Jurnalistul Ion Cristoiu face o noua analiza a conflictului din PSD. Conform acestuia, liderul social-democraților, Liviu Dragnea, sufera de o suspiciune patologica. "Gabriela Firea a invocat in razboiul declansat impotriva lui Liviu Dragnea una dintre cele mai nenorocite trasaturi…

- Ingrid Mocanu a anuntat pe social media ca nu mai permite nimanui sa o acuze de lucruri pe care nici DNA-ul si tot Staul Paralel nu au reusit sa-i gaseasca vreo vinovatie. Mai mult, fosta sefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a facut plangeri penale celor care au aplicat violenta verbala…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post Miting al diasporei impotriva Guvernului appeared first on Renasterea banateana .

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a publicat un mesaj ironic vizavi de gafele lui Dacian Cioloș, in contextul in care lumea o taxeaza doar pe Viorica Dancila. Parlamentarul recunoaste ca Viorica Dancila gafeaza, dar puncteaza faptul ca nu este singura care s-a facut de ras din pozitia de prim-ministru.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a decis aprobarea solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni pentru un miting Piata Victoriei, pe 10 august. La manifestație sunt anuntate sa participe un milion de persoane, informeaza luni PMB.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un mesaj dur pentru toți cei care ii contesta realizarile din cei doi ani de zile in care deține funcția de edil-șef al Bucureștiului. Intr-o postare pe Facebook, Firea atenționeaza ca este primar doar de doi ani de zile și ca mulți din cei care ii contesta…