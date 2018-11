Liviu Pleșoianu, manifest: Mă voi încăpățâna să spun asta 1 DECEMBRIE 2018 – MANIFEST PENTRU ROMANIA Mecanismele de autoaparare ale acestui popor au fost recent declanșate tocmai de cei care, de cateva decenii, ne vor resemnați și cu capul plecat, tematori și lipsiți de speranța, incarcați de frica și convinși ca suntem cei mai rai, cei mai leneși, cei mai corupți! Exact in acest sens, perioada urmatoare este hotaratoare pentru națiunea noastra! La aproape 30 de ani dupa Decembrie 1989, trebuie sa ne hotaram ce suntem și ce vom fi: neam de clone, slugi teleghidate sau oameni care prefera deplasarea perpendiculara pe sol! In urmatoarele 12 luni,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

