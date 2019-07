Liviu Pleșoianu îl UMILEȘTE pe Gelu Vișan: Evitați penibilul absolut! Nu sunt bunul dvs. amic Gelu Vișan a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care il critica ”pe bunul meu amic” Liviu Pleșoianu ca nu a fost alaturi de el la ”Mitingurile Dreptații”. Pleșoianu ii explica ca nu sunt amici și s-au intalnit doar de cateva ori pasager in studiourile de televiziune. Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii ”Domnule Gelu Vișan, incercați sa evitați penibilul absolut... S-o luam pe puncte: 1. Nu sunt "bunul dvs. amic". Nu ne-am intalnit decat de vreo cinci ori in aceasta viața, de fiecare data in sau intre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- "Domnule Gelu Vișan, incercați sa evitați penibilul absolut... S-o luam pe puncte: 1. Nu sunt "bunul dvs. amic". Nu ne-am intalnit decat de vreo cinci ori in aceasta viața, de fiecare data in sau intre emisiuni. 2. Deși am avut mari rezerve in ce va privește, avand in vedere…

