- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, dupa consultarile cu liderii partidelor parlamentare pe tema rezultatului referendumului din 26 mai, ca invita pe formațiunile politice sa semneze un pact politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. „Marea majoritate a partidelor…

- „Imi depun candidatura interna pentru desemnarea prezidențiabilului PSD! Trebuie sa organizam alegeri interne, așa cum se face in toate partidele democratice. Cand insistam, domnilor Dragnea și Tariceanu, spunand ca e absolut necesar un referendum de suspendare a lui Iohannis, dadeați replici…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns subiect de umor pe postul public de televiziune din Germania, acolo unde, in timpul unei emisiuni, a fost descris ca fiind vampir și Conte. Conform jurnaliștilor germani, Dragnea este un personaj politic nociv, care face toate demersurile necesare pentru a scapa…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de 8 mai, o hotarare privind modificarea caracteristicilor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National al Patrimoniului, precum si pentru transmiterea acestora…

- Un barbat din orasul prahovean Baicoi are dosar penal pentru ca si-a lasat copilul de doar 11 ani sa conduca masina pe un drum public. Politistii din Baicoi au fost surprinsi sa vada ca la volanul unei masini care circula pe strada Schelei se afla un ,,sofer” care avea nu mai mult de 11 ani. De…

- Dupa ce Administrația Prezidențiala a anunțat cele doua intrebari pentru referendumul pe tema justiției convocat in 26 mai, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj public. Presedintele i-a chemat la vot pe romani, la referendum si alegerile europarlamentare.