Liviu Pleşoianu, după ce a renunţat la candidatura la Preşedinţie: Mi s-au oferit pagini de semnături xeroxate "Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucata cu bucata toate listele cu semnaturi. Curate, asumate, de la oameni inimosi, s-au strans exact 146.328. In ultimele cinci zile, cu o mobilizare fantastica, am primit foarte multe semnaturi. Tot in ultima clipa, de la anonimi „binevoitori" care au considerat ca e un bun moment sa ma compromita, a venit diferenta pana la 220.000. Deci, teoretic, in mai putin de sase ore puteam sa-mi depun candidatura. Facusem programare pentru ora 10:00. Doar ca nu sunt genul de om caruia entuziasmul ii intuneca ratiunea... Am verificat impreuna cu consilierul meu si cu cativa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu renunta la candidatura la Presedintie spunand ca nu a strans cele 200.000 de semnaturi necesare si ca i s-au oferit pagini de semnaturi xeroxate, in timp ce un alt candidat, Andrei Stoican, reclama ca i s-au oferit liste de pe ”piata neagra a semnaturilor”

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Voi depune contestatie la CCR si sunt increzator ca aceasta contestatie va fi admisa, pentru ca decizia BEC este luata cu incalcarea prevederilor legale. Nu am nicio suspiciune (in legatura cu corectitudinea semnaturilor - n.r.). Cei din Partidul Dreapta Liberala au strans…

- Candidatul Mișcarii Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminica, faptul ca se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numarul necesar de semnaturi, respectiv 200.000. „Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru…

- "NU INTRU IN COMPETITIA ELECTORALA PRINTR-O FRAUDA! Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru in competitia prezidentiala printr-o frauda. Am reusit sa strang 172.893 de semnaturi. Astazi, pana la ora 24, mai astept din Suceava, Maramures si Teleorman inca aproximativ 5.500. Evident, nu sunt…

- Liviu Plesoianu a povestit ca a primit, in ultimele ore, un numar suficient de semnaturi care i-ar fi permis sa se inscrie in cursa prezidentiala, insa a constatat, dupa ce a verificat listele, ca mare parte dintre acestea erau trase la xerox. "Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucata cu bucata…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, cel care anunțase în iulie ca va candida ca independent la prezidențiale, a anunțat duminica dimineața ca a strâns doar 146.000 de semnaturi din cele 200.000 de necesare. Pleșoianu spune ca niște ”anonimi binevoitori” au vrut sa-l ”compromita”…

- Andrei Valentin Stoican, candidatul Miscarii Nationale Romane, si-a retras in aceasta dimineata candidatura la prezidentiale. Candidatul la prezidențiale susținut de șase formațiuni politice, printre care și partidul ADER al lui Neculai Onțanu, și-a anunțat retragerea printr-o postare pe Facebook. „Nu-mi…

