Liviu Plesoianu despre Congresul PSD: Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca o confirmare oficiala nu se face asa

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a remarcat la Congresul de sambata printr-un gest de sfidare la adresa lui Dragnea. La momentul in care Dragnea i-a intrebat pe delegati daca mai vor sa le fie presedinte, acestia s-au ridicat in picioare si au aplaudat. Nu acelasi lucru a fost facut de Plesoianu,…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu.Liderul social-democratilor…

- Liviu Dragnea a fost susținut la Congresul PSD de Viorica Dancila si Gabriela Firea, dar și de iubita lui (25 de ani). Premierul Viorica Dancila a spus ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Liviu Dragnea. ”Sigur ca da. De ce as spune nu?", a afirmat Viorica…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a postat, la finalul Congresului, un mesaj cu subinteles pentru Liviu Dragnea. Plesoianu ar fi vrut sa candideze pentru functia de vicepresedinte al partidului, insa a renuntat dupa ce Dragnea a impus sistemul de alegeri pe criterii geografice, care nu i-ar fi lasat lui…

- Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj cu subințeles pe pagina sa de Facebook. Deputatul acuza ca se vrea scoaterea sa din joc, cu trimitere la colegii sai din PSD. Pleșoianu a publicat mesajul la sfarșitul Congresului PSD, intr-o postare foarte interesanta pe contul sau de Facebook.Citește și:…

- Social democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale, informeaza Agerpres.ro Propunerea a venit din partea liderul PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca la aceste dezbateri vor fi invitate sa participe:…

- Liviu Dragnea a luat cuvantul la Congresul extraordinar al PSD și a debutat salutandu-i pe cei prezenți, dar și adresandu-le, pe rand, mulțumiri pentru prezenta si sustinere. Liderul social-democratilor a explicat motivele pentru care a fost organizat Congresul si a prezentat care sunt planurile sale…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. Rise Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta vizandu-l pe Dragnea. Procurorul federal…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- PSD are sambata, 10 martie, poate cel mai controversat congres din istoria sa. Va fi aleasa intreaga structura a partidului, cu excepția funcției de președinte, ocupate de Liviu Dragnea. Social-democrații susțin cu forța egalitatea de gen, oferind cate 8 posturi de vicepreședinte regional pentru femei…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul din 10 martie. Dupa Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andonescu este al doilea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Mai-marii PSD analizeaza luni, 5 martie 2018, daca deschid cursa interna pentru funcțiile de conducere din partid la Congresul extraordinar din 10 martie, dar si daca peste 5 zile se va acorda un vot de incredere pentru Liviu Dragnea, presedintele social-democratilor.

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…

- Un lider PSD rupe randurile chiar inainte de Congresul partidului si ii transmite un mesaj categoric presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat ca in opinia ei ar fi pagubos inclusiv pentru Liviu Dragnea sa ii elimine din conducerea PSD pe cei care sunt…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, este vazut de unii dintre liderii PSD drept un om care ar fi indicat sa faca parte din viitoarea conducere a PSD și i se cere o candidatura la Congresul PSD. Pleșoianu lanseaza un avertisment catre Liviu Dragnea și liderii PSD și le spune ca daca va decide sa candideze…

- Fostul europarlamentar, Adrian Severin, face dezvaluiri halucinante din spatele gratiilor. Condamnat la puscarie pentru coruptie, Severin a fost eliberat conditionat miercuri, iar acum lanseaza o serie de acuzatii grave la adresa SRI si DNA. Mai mult, Severin a facut devoalari incredibile despre…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, unul din cei mai prezenti parlamentari de la televiziunile aservite, intocmeste o lista pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din functia a Laurei Codruta Kovesi. In opinia lui Plesoianu, cunoscut ca o trompeta a lui Liviu Dragnea, a inceput ”Festivalul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, are o rabufnire, pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce a fost atacat in ultima perioada. Deși nu da nume, din postarea lui Șerban Nicolae se ințelege ca atacurile sale se indreapta catre deputatul PNL, Florin Roman și catre jurnalistul Rareș Bogdan.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca in Romania se trece la ”next level”, iar Trinomul Klaus-Kovesi-Klemm fac un upgrade și trec de la Statul Paralel la Statul Nazist. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD ”Sunt…

- Celebrul Usain Bolt, cel mai rapid om din lume, anunța ca și-a indeplinit marele vis și a semnat cu o echipa de fotbal. Bolt nu a vrut inca sa spuna despre ce echipa este vorba, insa marele sau vis era sa semneze cu Manchester United.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea:…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a solicitat revocarea din funcție pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il felicita pe Tudorel Toader și indeamna oamenii sa puna presiune asupra lui Klaus Iohannis.TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi,…

- Orgolii ranite și contre din ce in ce mai dure in PSD. La conducerea partidului se aduna norii de furtuna, dupa ce a pornit o confruntare a declarațiilor intre doi lideri cruciali. Liviu Dragnea, președintele PSD, și Codrin Ștefanescu, secretarul general al formațiunii, și-au adresat mai multe cuvinte…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, explica intr-o postare pe Facebook prezența sa la protestul care a avut loc sambata in fața la Cotroceni și cheama din nou romanii sa iasa in strada.„Singurul lucru care mai conteaza acum este ce facem noi, poporul roman care nu vrea sa se lase calcat in picioare.…

Congresul extraordinar al PSD, convocat la insistentele lui Liviu Dragnea, va avea trei mize: mazilirea unor vicepresedinti care nu-i sunt loiali liderului PSD, ridicarea interdictiilor pentru social-democratii cercetati penal si acordarea unui vot de încredere, simbolic,

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. „Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Deputatul PSD de Bistrita Daniel Suciu a fost ales noul lider al grupului deputatilor PSD, in sedinta de miercuri la care a participat si Liviu Dragnea. Functia de lider de grup a ramas vacanta dupa ce Ioan Munteanu si-a dat demisia din parlament saptamana trecuta.

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a remarcat luni, in plenul Legislativului reunit pentru investirea noului Cabinet, ca parlamentarii Opozitiei au rostit de zeci de ori numele lui Liviu Dragnea, transmitandu-le acestora sa se preocupe de liderul PSD, in timp ce majoritatea se ocupa de guvernare.…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, conform News.ro . Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Deputatul PSD face o analiza la sange a abordarilor aparute in spatiul public dupa ce Klaus Iohannis nu s-a impotrivit propunerii PSD pentru functia de premier. "Cei care vad in decizia de ieri un mare GEST, al unui mare OM POLITIC, cad in capcana propriei minți", scrie Liviu Plesoianu. Politicianul…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Liviu Pleșoianu a gasit o postare de pe contul de facebook al celui care mobilizeaza protestatarii din Cluj-Napoca, ce dateaza din 2010, acolo unde oferea spre vanzare dispozitive de copiat la examene. Iata mesajul lui Liviu Pleșoianu: "Cel care se ocupa de pagina unde sunt chemați…

Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017.