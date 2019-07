Liviu Pleșoianu, contre cu Gelu Vișan, după mitingul pro Dragnea "Domnule Gelu Vișan, incercați sa evitați penibilul absolut... S-o luam pe puncte: 1. Nu sunt "bunul dvs. amic". Nu ne-am intalnit decat de vreo cinci ori in aceasta viața, de fiecare data in sau intre emisiuni. 2. Deși am avut mari rezerve in ce va privește, avand in vedere anii in care ați fost un fervent susținator al lui Traian Basescu, v-am acordat (cu greu) credit pentru ca am apreciat faptul ca vorbiți liber de ceva vreme despre mizeriile mandatelor ilustrului personaj (mizerii despre care nu ați spus absolut NIMIC in perioada respectiva). 3. Nu ma simt absolut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunțat ca pe 14 septembrie va avea loc Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, precizând ca ar dori sa continue mandatul pe care îl are în prezent, scrie Mediafax. El a adaugat ca, în cazul în care va fi desemnat candidat la prezidențiale, atunci…

- Liviu Pleșoanu, deputat PSD, a amintit de Liviu Dragnea in discursul sau de la Congresul PSD. ”La precedentul congres, cand toata lumea l-a aplaudat pe Liviu Dragnea, in acel moment am stat jos. Stiti de ce? Pentru ca la acel moment am considerat ca nu e corect ca unii dintre candidati sa…

- „Nu mai merge cu jumatați de masura, de adevar și de acțiune!”, și-a inceput astfel, luni dupa-amiaza, Liviu Pleșoianu postat pe Facebook. „PSD și ALDE capituleaza sau pricep in sfarșit ce e de facut?”, a intrebat acesta. In opinia lui Liviu Pleșoianu, „Liviu Dragnea nu a fost trimis la inchisoare…

- “Nici in campania electorala, nici in primii doi ani de guvernare nu am vorbit cu curaj si foarte aplicat despre autostrazi. Nu am putut sa vorbesc decat despre lucrurile pe care impreuna cu colegii cu care am lucrat la program le-am facut, le-am calculat, le-am estimat si le-am pus in practica.…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, la Vaslui, ca subiectul eventualei sale candidaturi pentru functia de presedinte al Romaniei va fi transat dupa alegerile europarlamentare, inclusiv printr-o discutie cu aliatii de la guvernare, social-democratii. Declaratia sa survine in contextul in care …

- Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca s-a hotarat sa candideze la prezidențialele din toamna, ca PSD se va pronunța pe acest subiect duminica seara, dupa alegerile europarlamentare. „Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anunțam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live. La scurt timp…

- "Klaus Iohannis vorbea de infractori in fruntea statului. Cel care fura 6 case este infractor? Este! Dovedit! Cel care refuza sa dea inapoi banii statului este infractor? Este! Mai ușor cu asta, ca nu are de ce sa vorbeasca. Citeste si Liviu Dragnea, acuzatii grave la adresa lui Klaus Iohannis:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ramas impresionat de ceea ce a vazut sambata la mitingul social-democraților de la Galați. "Am fost astazi la summitul PSD de la Galați și am primit o confirmare in plus ...