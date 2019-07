Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii raspunde premierului Viorica Dancila, care l-a atentionat pe acesta din urma ca si ea l-ar putea acuza pe Plesoianu de discurs antieuropean si antiamerican si afirma ca presedinta PSD este „mult prea rafinata intelectual”. Deputatul a mai adaugat ca nici criticii lui…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu o înfrunta pe premierul Viorica Dancila și se declara nemulțumit de schimbarea ei de atitudine! Totodata, politicianul ține sa aduca în discuție și problema "statului paralel".

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a publicat o scrisoare deschisa in care critica mai multi lideri PSD pentru ca se dezic acum de Liviu Dragnea, acuza ca nu a fost data amnistia si cere demiterea de urgenta a Anei Birchall de la Justitie.

- Comitetul Executiv al PSD se va intruni, vineri, incepand cu ora 11:00. Printre subiectele de discuție se numara remanierea guvernamentala, inclusiv inlocuirea vicepremierului Viorel Ștefan, dupa ce acesta și-a dat demisia din funcție pentru a activa la Curtea de Conturi Europeana, conform Mediafax.Citește…

- Jumatate din țara noastra a trecut, in ultimele zile, prin momente foarte triste. Din nou, urgia naturii a facut victime, copii nevinovați fiind uciși de viituri. Inundațiile au facut ravagii in multe zone din Romania, iar județul Prahova – pe care il reprezint aici, in Parlamentul Romaniei – se afla…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, luni, pentru Mediafax, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la ICCJ, ca aceasta sentința este "absolut aberanta", fiind un mesaj al instituțiilor de forța - "noi decidem cine are dreptul sa traiasca sau sa moara politic in aceasta țara". "Este un punct…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, se arata ”șocat” de ultimele declarații ale lui Calin Popescu Tariceanu, cel care spunea ca este nevoie de un acord politic major pentru a se realiza schimbari de esența in sistemul de justiție. Pleșoianu susține ca in aceste condiții, schimbarile reale din justiție…