Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Motiune de cenzura Guvernul Dancila "Motiunea nu va trece, Guvernul nu va cadea. Eu cred in responsabilitatea parlamentarilor. Cred ca multi dintre membrii Parlamenului, chiar si dintre cei care au semnat aceasta motiune, maine nu o vor vota", s-a aratat increzatoare Viorica Dancila…

- Victor Ponta a anunțat, marți, ca parlamentarii Pro Romania vor vota pentru schimbarea Guvernului Dancila, insa nu vor mai gira pentru un ”alt guvern incompetent”, intr-un mesaj postat pe pagina sa de...

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, candidat independent la prezidențiale, condamna mesajul pe care Tariceanu i l-a transmis Vioricai Dancila, spunand ca tupeul liderului ALDE este incomensurabil. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis miercuri seara Vioricai Dancila ca i-a oferit de mai…

- ALDE și PSD nu mai sunt ”puternici impreuna”. Calin Popescu Tariceanu a decis sa dea Puterea pe alianța cu Pro Romania al lui Victor Ponta. Il susține la candidatura la prezidențiale pe independentul Mircea Diaconu, fostul europarlamentar independent care și-a anunțat duminica oficial candidatura…

- Liviu Pleșoianu a descris in termeni duri intenția lui Calin Popescu-Tariceanu de a negocia cu Victor Ponta și partidul sau. „Domnul Tariceanu il vrea pe Ponta le guvernare și i s-ar parea, spune apasat...

- UPDATE Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anunțat miercuri ca a fost confirmat candidat ALDE la Presedintie. El a atacat-o pe Viorica Dancila, candidatul PSD, care a refuzat sa-l lase sa candideze din partea coaliției PSD-ALDE. "Pentru mine si colegii mei nu a fost o surpriza, dar este…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata reuniunea Comitetului Executiv National al partidului. In 11 iulie, presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale,…