- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, in cadrul Forumului Societatii Civile, despre contribuția societații civile adusa la intarirea democrației și a valorilor europene. Presedintele a aratat ca, dupa scrutinul din 26 mai, romanii au spus ferm ca iși doresc un parcurs european pentru Romania,…

- Ieșire dura din lumea politica la vizita Papei Francisc in Romania. Evenimentul risca sa fie excesiv politizat, avertizeaza liderul PRU, Bogdan Diaconu."PAPA FRANCISC SE AFLA IN VIZITA OFICIALA IN ROMANIA, NU IN TRANSILVANIA „AUTONOMA”! STATUL ROMAN NU TREBUIE SA ACCEPTE MAGHIARIZAREA ACESTUI…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca participarea la alegerile pentru Parlamentul European si la referendum a fost senzationala, el adaugand ca romanii au dat un vot clar si ferm care nu poate fi ignorat de niciun politician in Romania. "Dragi romani, sunteti fantastici! Va felicit! Ati participat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung „Romania 2040”, semnaland, intre altele, ca prevederile actului normativ incalca separatia puterilor in stat, potrivit…

- Liderul de grup al PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca liberalii sunt de acord cu temele propuse de președintele Klaus Iohannis la referendum și arata ca Liviu Dragnea are, din acest moment, toate motivele sa se teama.”Președintele Klaus Iohannis cheama romanii sa scape țara…

- Scandalul dintre Palate pe tema ambasadei Romaniei in Israel ia amploare. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania a construit o relatie de incredere cu lumea araba, iar pana ieri aceasta era o constanta a politicii externe a tarii noastre, insa „acuma doamna a reusit sa o puna pe…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca ii susține pe romanii care vor protesta vineri, de la ora 15.00, fața de refuzul politicienilor Puterii de a construi autostrazi. ”In legatura cu protestul care se desfașoara azi, la 15.00, un protest pentru autostrazi. Vreau sa știe protestatarii ca sunt alaturi…

