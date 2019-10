Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de Poliție care mergea cu semnalele sonore și acustice in funcțiune s-a rasturnat, sambata, in centrul orașului Cluj-Napoca, dupa ce a fost lovita de un alt autoturism.Citește și: Rasturnare de situație in Parlament: Tariceanu da o lovitura cu impact major la prezidențiale…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca legea de revizuire a Constitutiei trebuie adoptata in Parlament in urmatoarele trei saptamani, astfel incat Guvernul sa demareze procedurile de organizare a referendumului de aprobare a revizuirii Constitutiei odata cu…

- In opinia jurnalistului Ion Cristoiu, gestul prim-ministrului Viorica Dancila de a numi lideri ALDE in locul miniștrilor demisionari face parte dintr-o strategie de pregatire a votului din momentul in care se va prezenta in Parlament cu varianta unui guvern restructurat.Evenimentul Zilei:…

- "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest…

- Pana in 12 septembrie, Guvernul va veni pentru un nou vot de investitura in Parlament. Executivul are termen 45 de zile pentru aceasta procedura. Vineri, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care ia act de demisia miniștrilor ALDE. Surse din conducerea PSD au declarat ca pana in 12 septembrie,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri seara, ca Guvernul isi va continua activitatea si ca va merge in Parlament, unde va incerca sa obtina sustinerea necesara, nu pentru ca „tine de scaun”, ci pentru ca are o responsabilitate fata de tara si fata de romani. In replica, presedintele PNL, Ludovic…

- Dupa ce ALDE s-a retras din coalitia de guvernare iar presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou guvernul condus de Viorica Dancila, presedintele PSD a afirmat luni ca se va lupta „cu toti acesti barbati de stat ai Romaniei” si ca va merge in Parlament pentru a-si duce mandatul pana la capat.

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila a afirmat miercuri ca a urmarit cu „profunda dezamagire spectacolul oferit de Klaus Iohannis”.