„Cum sa votați voi o Rezoluție privind "statul de drept" din Romania cand voi tolerați și chiar sprijiniți multinaționalele voastre care dau #MITA in strainatate in valoare de ZECI DE MILIARDE DE EURO in fiecare an!?? Luni veți primi cea mai dura scrisoare pe care v-a expediat-o vreodata cineva, siniștrilor, chiar inainte de mizeria voastra de "rezoluție"!”, a scris sambata, 19 noiembrie, Liviu Pleșoianu pe Facebook.

„Grele zile veți avea cu mine și cu OAMENII LIBERI! E timpul ca inclusiv oamenii din țarile voastre sa se TREZEASCA din somnul in care i-ați scufundat!”, a mai transmis…