Liviu Pleșoianu anunță ca va candida la prezidențiale chiar dacă nu a câștigat președinția PSD Liviu Pleșoianu a declarat, sambata, dupa ce a pierdut președinția PSD in favoarea premierului Viorica Dancila, va intenționeaza sa candideze la alegerile prezidentiale, "intr-un fel sau altul". "In niciun caz nu ma voi razgandi. Voi merge mai departe. Mai urmeaza un congres la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august si vom vedea atunci ce se intampla. Daca nu voi fi sustinut, voi anunta la momentul respectiv ce voi face mai departe. Eu am spus ca voi candida si voi candida cu siguranta, intr-un fel sau altul. (...) Ce inseamna sprijinul PSD pana la urma? PSD pentru mine nu este CEx.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

