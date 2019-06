Liviu Pleșoianu, acuzații care provoacă CUTREMUR la Congres: Dăncilă a ales serviciile secrete Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, candidat la Congresul PSD, susține ca Viorica Dancila a predat partidul cu arme și bagaje oameni din serviciile secrete și arata ca PSD și-a pierdut independența. ”Este posibil ca doamna Dancila sa fie președinte plin de astazi. Nu știu ce vor spune oamenii de acasa, pentru ca n-am intalnit niciun om in partid care sa fie mulțumit de schimbarea de poziție și de mesaj. Numarul oamenilor nemulțumiți de doamna Dancila este extrem de mare, daca vorbim despre oamenii de la baza. Se intampla ca oamenii din acest partid au fost tratați oribil In momentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

