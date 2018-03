Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pleșoianu, deputatul PSD care are mereu preocupari ciudate, și care i-a scris lui Donald Trump, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care susține ca în spatele Facebook și Google sta...o secta tehnologica transhumanista.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, face o serie de conexiuni extrem de interesante in scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica. Pleșoianu susține ca totul este un joc la un nivel foarte inalt, cu ramificații extrem de ciudate și jocuri financiare cu mize uriașe.”5 informații foarte…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Serena Williams (36 de ani) a dezamagit si la al doilea turneu pe care l-a disputat in 2018, pierzand fara drept de apel in turul inaugural de la Miami, scor 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka (20 de ani). Incredibila Naomi Osaka mai face o victima de calibru Serena Williams, clasata in prezent…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Preotul Dan Damaschin din Iași vrea sa le ofere o sansa mamelor care cersesc pe strazi, cu copiii de mana, și studentelor care raman insarcinate și, din disperare, se gandesc sa renunțe la sarcina pentru ca nu au alternative. Slujitorul Domnului a ridicat cu ajutorul mai multor voluntari un complex…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie.

- Vesti proaste pentru marile companii digitale, precum Facebook, Alphabet (proprietarul Google), Twitter sau Amazon. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 martie, ele ar putea sa fie impozitate cu 3- din veniturile brute in tara de unde provin utilizatorii.…

- Protectia Consumatorului a primit aproape o suta de petitii in primele doua luni ale anului in Economie / 93 de petitii au inregistrat reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman in primele doua luni ale anului 2018, potrivit celor mai recente informatii date…

- "Judecați pentru TRADARE! Laura Codruța KOVESI nu trebuie doar revocata, Florian Coldea nu trebuia doar trecut in rezerva, George Maior nu trebuie doar rechemat din postul de ambasador in... SUA (ce chestie!). Toți trei ar trebui judecați pentru TRADARE sau, dupa caz, INALTA TRADARE! Conform…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Restrictiile de circulatie pe E70 au fost ridicate in Eveniment / De vineri, 9 martie, incepand cu ora 17.00, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe DE 70, in localitatea Draganesti Vlasca, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman, mr.Gelu Dragomir. DJ503 se mentine insa inchis,…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook.

- Paturi noi pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean in Social / 30 de paturi au fost achizitionate pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, iar pana la finalul lunii martie va ajunge in sectie si restul de mobilier. “Am reusit sa finalizam achizitiile…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- Vremea rea inchide scolile si in Teleorman! in Eveniment / Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit in sedinta extraordinara, in aceasta dimineata, si cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotararea prin care cursurile se suspenda in toate unitatile scolare din judet pentru ziua…

- Noi informatii ies la suprafata in cazul procurorului DNA, Eugen Stoina. Cel care a activat pana de curand in parchetul lui Kovesi se bucura de o reputatie cat se poate de proasta. Dupa ce a fost autorul unui accident de proportii in Capitala, Stoina a ajuns de urgenta la spital.

- Software-ul a fost testat pe un site nenumit, pe care sunt postate zilnic 5 milioane de filmari noi. Dintre clipurile depistate de acesta doar 250 au fost alarme false, adica un procent de rezultate pozitive false de doar 0,005%.Jurnalistilor britanici prezenti la eveniment li s-a cerut…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine "piata atentiei" si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- "Deloc intamplator am fost blocat pe Facebook imediat, chiar imediat dupa ce am scris ca e cazul sa strangem randurile. Nu-i nimic, inregistrez acest mesaj și cu ajutorul dvs. cred ca va fi distribuit mai mult decat daca n-aș fi fost blocat pe Facebook. Imi mențin afirmația: trebuie noi, romanii…

- Facebook, Twitter si Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protectia consumatorilor.

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- Economistii au fost nedumeriti in ultimii ani de un asa-numit ”paradox al productivitatii”, si anume faptul ca revolutia digitala din ultimele patru decenii nu a avut ca rezultat o crestere puternica a productivitatii muncii, asa cum s-a intamplat la inceputul dezvoltarii tehnologice, iar un sondaj…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- "In calitate de membru al Parlamentului Romaniei, va cer cu toata consideratia sa reactionati public fata de maniera grosolana in care europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au incalcat si nesocotit Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 (privind…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- Consiliul Local Zimnicea a aprobat costul mediu de intretinere pentru beneficiarii Centrului Social de Recuperare Persoane Varstnice in Social / Intruniti in sedinta de lucru, alesii locali zimniceni au adoptat joi, 18 ianuarie, Proiectul de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere…

- ITM a primit peste 235 de petitii anul trecut, cele mai multe privind neplata drepturilor salariale in Economie / Inspectorii de munca au primit spre solutionare 235 de petitii pe parcursul anului trecut, cele mai multe, respectiv 105, privind neplata drepturilor salariale, se arata in raportul institutiei…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai, sambata, 20 ianuarie, in timpul protestelor din Bucuresti.

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Artistul grafic roman, Andrei Lacatusu, si-a imaginat cum ar arata logourile marilor companii de tehnologie, daca acestea ar fi uitate și ruginite intr-un fel de Detroit al Facebook si Google. Un oraș in care nimeni nu mai traiește, iar frontispiciile companiilor IT ar fi mancate de timp. Ideea in sine…

- Liviu Plesoianu vine cu dezvaluiri soc si sustine ca toate crizele politice din ultima perioada au in spate o putere oculta. Totul ar fi pornit dupa decapitarea lui Ponta din functia de premier si numirea, de catre aceasta forta oculta, a premierului tehnocrat Dacian Ciolos. "Aceeași entitate metastatala…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma.

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- Tot mai multe voci publice, exprimate pe Facebook sau pe bloguri, condamna psihologii care cer bani in schimbul serviciilor pe care le ofera si considera ca acestia, la fel ca si medicii, ar trebui sa presteze gratuit, deoarece se pun in slujba aproapelui. De cealalta parte, psihologii considera ca…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Nu cu mult timp in urma, multi ar fi considerat realitatea virtuala (VR) si augmentata (AR) ca fiind ceva mai probabil de gasit in filmele SF decat in magazinele locale de electronice. Nu mai este cazul. Acum, companiile importante, cum ar fi Google, Facebook si Sony, au anuntat ca vor sau au lansat…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…