Stiri pe aceeasi tema

- O initiativa legislativa a senatorului PNL Daniel Zamfir vrea modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie abrogate alineatele din lege care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Producatorul national de gaze Romgaz a demarat un proces de selectie pentru cei sapte membri ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa...

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Schimbari in staff-ul tehnic al Clubului Minaur. Directorul Ionut Marta a fost lasat sa se ocupe de echipa, iar de celelalte amanunte, inclusiv legate de bani, vor fi acolo oamenii primarului Catalin Chereches. Se pricep. O scurta privire aruncata asupra trecutului acestora sau a legaturilor pe care…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Cristian Ijac, fostul soț al Elenei Condescu, una dintre fiicele fostului șef al Consiliului de Administrație al echipei de fotbal Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, și-a postat pe pagina personala de socializare cu ocazia zilei de 8 martie un mesaj emoționant adresat mamei sale:…

- "Am ajuns anul acesta sa trecem de 27 de milioane de euro (fonduri europene atrase - n. r.). Pot sa va spun ca am ajuns la 9.000 de euro pe locuitor bani europeni atrasi in comuna Ciugud", a punctat primarul Damian, potrivit Agerpres. El a adaugat ca in Anul Centenarului Marii Uniri, Ciugud…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), emitentul pietei de capital din Romania, propune actionarilor un dividend brut pe actiune de 1,68 lei, ceea ce la preturile de inchidere din 6 martie echivaleaza cu un randament de 6%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor din convocatorul BVB.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, considera ca statiunea Mamaia a ajuns la un optim al capacitatii si ca va trebui analizat cu atentie daca se mai construieste acolo si mai ales ce se mai construieste. Primaria Constanta a organizat marti dupa amiaza o dezbatere publica privind „Strategia…

- Spitalul Colentina a anulat concursul pentru postul de manager, demarat in februarie, la un an de la demiterea medicului Bogdan Andreescu. Motivul invocat pentru anularea concursului este demisia Elenei Daniela Georgescu, presedintele Consiliului de Administratie. Desi a fost ales un nou presedinte…

- Compania care asigura transportul in comun subteran are un nou sef. Este vorba despre Dumitru Sodolescu, desemnat in postura de director general al Metrorex de catre reprezentantii Consiliului de Administratie al companiei, din cate se precizeaza, vineri, intr-un comunicat oficial. Mandatul sau este…

- In data de 28 februarie 2018, in calitatea sa de Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a prezidat prima reuniune a Grupului

- Adunarea Generala a Acționarilor Compania de Apa SA ar trebui sa se intruneasca, marți la pranz, intr-o ședința ordinara, cu intenția declarata de a rezolva ,,vidul de putere“ generat de incetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al operatorului județean de apa și canalizare, prin numirea…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile CN ACN SA Constanta, intrunita in data de 22.01.2018. Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputerniciti mandatati si a reprezentantului…

- Curtea de Conturi constata abateri Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat azi ca turneul Final 4 al Cupei Romaniei la masculin se va desfasura in 17-18 martie la Constanta. La scurt timp, Steaua a reactionat vehement, Vasile Stanga, managerul echipei, sustinand ca nu este normal ca turneul Final 4 sa fie gazduit de o formatie implicata…

- Presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a fost reales, miercuri, la conducerea forului national, in timp ce functiile de vicepresedinti au revenit Stelutei Luca si fostului arbitru Sorin Dinu. Tot miercuri s-a stabilit, de asemenea prin vot, componenta Consiliului de Administratie al FRH, format…

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori, a fost numit administrator al Sphera Franchise Group, operatorul francizelor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, dupa ce pozitia Elyakim Davidai, antreprenorul de orginie israeliana care in 1992 a adus franciza Pepsi in Romania, a renuntat…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sc Sorena SA din data de 23 decembrie 2017, reprezentand 75,1391 din capitalul social, respectiv 94.640 actiuni hotaraste: Articolul1Se revoca din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Sorena SA, Gheorghe Nicolau. Articolul 2Se numeste in…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a primit acordul Consiliului de Administratie al Telekom Romania pentru cumpararea cladirii de pe strada Lapusneanu (corpul R). Suma finala a fost de 2.165.000 de euro (scutita de TVA), oferta acceptata in sedinta de conducere a companiei Telekom de joi,…

- In data de 14 februarie 2018, la Rin Grand Hotel din Bucuresti, va avea loc Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Handbal. Cu aceasta ocazie vor fi alesi cei 17 membri al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Printre candidati se afla si trei baimareni: Daniel Kotecz…

- Banca Naționala a Romania (BNR) a mai dat și astazi un semnal in piața ca bancile pot scumpi creditele, dupa ce in ultima ședința a Consiliului de Administrație de decis majorarea tuturor dobanzilor. Astfel ca, BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe…

- Raportul a fost intocmit de Corpul de control al primului-ministru in perioada ianuarie 2013-octombrie 2017, a fost finalizat in aceeași luna a anului trecut si prezentat ministrului Felix Stroe. Ce probleme au fost gasite la Aeroportul Otopeni. Neregulile gasite la aeroportul Otopeni - in perioada…

- Corpul de control al premierului a depistat nereguli in urma verificarilor facute la Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB). Neregulile depistate fac referire, printre altele, la angajari ilegale și la salarii regești, cu mult peste limita legala. Raportul a fost intocmit de Corpul de control…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei,…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare…

- Federatia Americana de Gimnastica (USA Gymnastics) a anuntat, miercuri, ca toti membrii consiliului sau de administratie au demisionat, ca urmare a scandalului Larry Nassar, conform cerintelor Comitetul Olimpic American. Forul a inceput procedurile pentru formarea unui consiliu de administratie interimar.In…

- Mihai Dimian i-ar putea lua locul lui Valentin Popa la conducerea Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava. Atita vreme cit Valentin Popa este ministru al Educatiei, acesta nu mai poate fi si rector. Intr-un comunicat al USV se arata: „In ședința Consiliului de Administrație al USV, care s-a desfașurat…

- In sedinta Consiliului de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava, care s-a desfasurat marti, 30 ianuarie 2018, in urma discutiilor purtate, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu cercetarea stiintifica, a fost propus pentru functia de ordonator de credite. Senatul ...

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea, aferenta lunii ianuarie 2018, cu urmatoarea ordine de zi: proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2017;…

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, este deputat din 2016, dar a vorbit o singura data in plen, atunci cand a depus juramantul. Om de afaceri, Danut Andrusca are 49 de ani, este din Vanatori - Neamt si a intrat in politica in 2012. A absolvit Liceul…

- Astazi, in sedinta Biroului executiv al Consiliului de Administratie (BECA) al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" au fost analizate cele doua dosare depuse de candidatii care doresc sa fie propunerea UAIC pentru ocuparea postului de director interimar al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu".…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Dr. Daniela Burghelea a fost aleasa pentru funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Dr. Silviu Verzea și-a dat demisia la finele anului trecut și a acceptat sa mai ramana pe funcție doar pana la clarificarea situației de provizorat in ce privește funcția de manager…

- In data de 18.12.2017, ora 12.00, la a doua convocare, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Decirom SA. Sedinta a fost deschisa de Valeriu Constantin Bajenaru, presedintele Consiliului de Administratie. La adunare au participat urmatorii actionari: SC Fortaletza Management…

- Printre milionarii prezenti se numara Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele Consiliului de Administratie al Volkswagen. Aceasta este cea de-a doua sesiune de vanatoare…

- Consiliul de administrație al SDM, care supravegheaza și controleaza tot ceea ce se intampla in societate și ia toate deciziile importante, are oficial noi membri: Adam Craciunescu – PSD, Catalin Iapa – PNL, Ilie Lucian Stoinel – PNL, Ciprian Orhei – PNL și Molnar Andrei – UDMR. Va…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut Judecatoriei municipiului Chișinau, cu sediul la Botanica, traducerea urgenta a dosarului Sor, transmiterea acestuia Curții de Apel și condamnarea lui Ilan Sor pentru implicare în furtul miliardului. Solicitarea a…

- Intr-un discurs extrem de dur, Marius Bodea l-a atacat pe presedintele CJ pentru criza in care se afla acum Aeroportul Iasi, acuzandu-l ca vrea sa distruga imaginea aerogarii. „Anul 2017 a fost un an plin de incertitudini. Conducerea Aeroportului a fost tinuta in provizorate, selectia unui nou Consiliu…

- Schimbari majore la Serviciul de Gospodarire Urbana Ploiesti chiar de la inceputul anului 2018! Consiliul de Administratie al societatii la care actionar majoritar este Consiliul Local Ploiesti a decis ca intreaga conducere sa fie schimbata in urmatoarele doua luni. Conform presedintele Consiliului…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Ioan Niculae l-a facut praf pe Alex Ionița: ”Nu o sa moara Astra daca pleaca el. Daca va sta un an pe bara, nu va mai fi același”. „Telenovela” inceputului de an se cheama Alex Ionița II. Jucatorul a fost dorit de FCSB – dar la refuzul jucatorului cu sange rapidist , Gigi Becali a replicat cu invectivele…

- FC Arges va fi pregatita in returul campionatului de Emil Sandoi. Numirea antrenorului pe banca tehnica a echipei din Trivale s-a facut in aceasta dimineata in cadrul unei conferinte de presa desfasurata in sala de sedinte a Primariei Pitesti. La prezentarea noului antrenor al gruparii din Trivale au…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…