Stiri pe aceeasi tema

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Pentru Elena Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, acesta a fost al doilea Craciun pe care l-a petrecut alaturi de cei doi copii ai sai, dar fara tatal acestora, Bogdan Ionescu, de care a divorțat in toamna anului trecut. Insa nicio desparțire nu i-a umbrit Elenei Basescu…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Andrei Plesu a povestit ce preferinte culinare au avut fostii presedinti ai Romaniei Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu. „Eu am fost in preajma celor trei (...) Stiu ce mirosuri erau la Cotroceni sub fiecare", a spus acesta.

- "Eu am fost in preajma celor trei presedinti pe care i-am avut pana acum. (...) Stiu ce mirosuri erau la Cotroceni sub fiecare. Pe vremea lui Iliescu mirosea a tocatura: chiftelute, sarmalute, zona asta", a spus Plesu, la dezbaterea "Istorie si identitate gastronomica nationala", organizata de Muzeul…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…

- A trecut o saptamana de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai si abia acum ies la iveala amanunte incendiare despre decesul Majestatii Sale. Jurnalista Camelia Csiki, de la TVR, a devoalat totul chiar la Televiziunea Nationala. Aceasta spune ca Regele a murit in somn.Citeste si: Traian Basescu…

- Ambasadorul crede ca romanii sunt atati de tampiti incat sa nu vada ca, de fapt i se rupe lui de justitia romana si ca incearca pe orice cale sa o apere pe Luluta, demna reprezentanta a sistemului monstruos adus la „perfectiune” de catre Traian Basescu. Un sistem menit sa slujeasca prin orice mijloace…

- La eveniment, in prezența președintelui Klaus Iohannis, dar și a Patriarhului Daniel, Principesa Margareta a ținut un discurs. La ședința solemna au participat și foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu. Ion Iliescu nu a fost prezent in Parlamentul Romaniei. Regele Mihai…

- „Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu cred ca este vreun politician responsabil care poate spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate, la un an dupa victoria rasunatoare a PSD. Va spun ceva, ma tem ca ar caștiga tot PSD și tot cu scor mare. Pentru ca masurile pe care le-au…

- O fotografie de grup istorica a difuzata in 2005 de Romania TV. Regele Mihai apare alaturi de Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Calin Popescu Tariceanu, in timpul mandatului lui Traian Basescu, imagine din care nu lipsește nici șeful statului de atunci.

- "Au fost multe momente de cumpana, dar va pot spune doua in care, inainte de decizie, am dormit destul de greu sau n-am dormit. Unul a fost legat de 2010, cand, pentru a evita o alunecare intr-o degringolada financiara a trebuit sa reducem veniturile aparatului bugetar. Al doilea a fost o…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Premiera la parada militara de la Arcul de Triumf de 1 decembrie! Pentru prima data fostul președinte Ion Iliescu nu a fost vazut la Ziua Naționala in tribuna oficiala alaturi de ceilalți oficiali romani. Deși nu se știe daca Ion Iliescu urmarește ceremonii din alta zona, aceasta lipsa din tribuna oficiala…

- Fostul șef statului ar fi suferit o entorsa, acesta fiind motivul pentru care nu a putut participa la sarbatoare, transmite Romania TV. Ion Iliescu a urmarit, insa, Parada militara din fața televizorului. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri,…

- Alaturi de ei, cei mai importanți oameni politici din Romania, s-au prezentat la Tribuna Oficiala. Traian Basescu, Emil Constantinescu, dar premierul Mihai Tudose se afla la parada care are loc in aceste momente. Exista insa și un mare absent. Ion Iliescu nu a fost vazut la parada,…

- Ziua Nationala a Romaniei ne gaseste mai dezbinati decat oricand. Oligarhia politica a aruncat tara, in doar mai putin de un an, intr-o stare de tensiune sociala inacceptabila. O coalitie politica, bazata pe criterii de interese si nu doctrinare, a manipulat constiintele romanilor, reusind sa ne invrajbeasca,…

- Aflata în Marea Neagra, în noaptea de luni spre marți, la circa 35 de kilometri de țarmul României, travers de Eforie, persoanele aflate la bordul unei nave au cerut ajutor. Ambarcațiunea a fost identificata ca fiind „Ilyada 55”, botezata așadar dupa epopeea…

- Gigi Becali a intervenit pe langa Gino Iorgulescu, presedintele LPF, in speranta ca tehnologia video va fi introdusa in Romania. Patronul vicecampioanei s-a amuzat copios pe seama numelui arbitrului Horatiu Fesnic, cel care a condus meciul Astra - FCSB (2-0), despre care spune ca are nume biblic.…

- Antrenorul lui Deportivo La Coruna, Cristobal Parralo, a suspendat antrenamentul din aceasta dimineata, dupa ce Florin Andone si Alejandro Arribas s-au luat la bataie, in urma unei intrari mai dure, conform Marca. Lotul lui Deportivo s-a pregatit in aceasta dimineata in vederea meciului…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- OnePlus 5T a fost dezvaluit in mod oficial, toate detaliile pe care le-am aflat despre telefon inaintea lansarii fiind in mare parte confirmate. Stim acum exact ce hardware integreaza, care sunt diferentele fata de modelul precedent, OnePlus 5, cat va costa si cand se va lansa. Spre diferenta de alte…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Silvia Radu, primarul interimar al Chișinaului a cerut intr-o intalnire tuturor direcțiilor și firmelor municipale sa publice lista cheltuielilor și Bugetul.„Sunt conștienta ca unora nu le va placea. Haideți sa incepem cu transparența care la prima etapa va avea cel puțin un efect profilactic”,…

- Fostul președinte Traian Basescu, actualul lider al PMP, a calificat sambata “revolutia fiscala” drept “un spectacol riscant si mincinos” in care PSD si Guvernul spera ca propaganda va acoperi tot ceea ce nu au facut si minciunile din campania electorala ceea ce se va rasfrange asupra populatiei. Potrivit…

- Setea de putere si dorinta de a-si salva propria piele, prin infundarea complicelui, face ravagii, sefii statului paralel se sfasie intre ei pentru dobandirea dreptului exclusiv de a sfasia ceea ce a mai ramas din adevaratul stat, iar pentru a castiga sunt gata sa sacrifice poporul, sa-i arunce pe…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate cu palatul presedintelui Iohannis, Vila Lac 3. Construit in perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, imobilul a fost destinat protocolului pentru sefii de stat. Aici a locuitA si Traian Basescu vreme de zece ani, dar si o scurta…

- Udrea: Coldea l-a scos din joc pe Catalin Voicu cu ajutorul Codrutei Kovesi Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor din 2009. Foto: Arhiva. Fostul ministru Elena Udrea a fost audiata în Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Ea a declarat ca interventiile…

- Calin Popescu Tariceanu s-a dezlantuit, in direct, la Romania TV. Seful Senatului a facut o dezvaluire incendiara din interiorul Parlamentului. Tariceanu a devoalat o discutie cu un parlamentar si i-a atacat dur pe intelectualii din tara noastra.Citește și: Ministrul Muncii se dezlanțuie:…

- Patronul MEDIAFAX Adrian Sarbu a declarat, in fata Comisiei SRI, ca a fost martor cand fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a spus ca are solutie pentru Dan Voiculescu, inainte sa se pronunte instanta, a precizat, miercuri, presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda. …

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…

- "Azi, am fost la Chisinau pentru a participa la constitutirea organizatiei de tineret a Partidului Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt. Este in politica noului partid unionist atragerea masiva a tinerilor din Republica Moldova, cu sprijinul carora se poate realiza…

- Basescu, despre pensie: Daca vor fi majorari mai primesc 300 de lei Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca daca vor exista majorari in anul 2018, va mai primi 300 de lei in plus la pensie, adaugand ca are si o indemnizatie, dar nu se stie niciodata cum se supara Parlamentul…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…

- Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu se numara printre sustinatorii independentei Cataloniei, insa considera ca autonomia acestei provincii spaniole reprezinta un model pentru "Tinutul secuiesc", respectiv pentru judetele Covasna, Harghita…

- Fostul deputat Elena Udrea este audiata, joi, la comisia pentru controlul SRI. ”Am venit sa spun cum s-a construit acest stat paralel in Romania, in ultimii ani”, a spus ea, cand a ajuns la Parlament. Saptamana viitoare este așteptat la comisie și liderul PMP Traian Basescu. Elena Udrea a ajuns la comisie…

- Invitat in Republica Moldova la Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative a USM, fostul presedinte Traian Basescu le-a vorbit studentilor si profesorilor care au participat la conferinta "Republica Moldova intre Est si Vest" despre necesitatea si importanta unirii Republicii…

- Mogulul Dan Voiculescu anunta sfarsitul sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Romania TV, Voiculescu spune ca 'sistemul creat de Traian Basescu' este pe final si ca dupa Florian Coldea de la SRI, urmeaza si finalul lui Kovesi la DNA. Mai mult, Voiculescu…

- "Domnul Voronin, facem unirea si eu voi contribui sa deveniti presedinte al Romaniei Mari", ar fi spus Basescu, potrivit lui Voronin. "Eu m-am uitat la el ca doctorul la pacient", a subliniat fostul presedinte al Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, Vladimir Voronin s-a aratat…

- Ford Craiova a inceput productia SUV-ului EcoSport pentru piata europeana, disponibil in premiera si intr-o versiune sportiva ST-Line, aceasta fiind inspirata din gama Ford Performance. 0 0 0 0 0 0 Noul Ford EcoSport ofera un nivel de versatilitate inalt si capabilitati imbunatatite,…

- Un studiu derulat recent de Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania (A.N.P.C.P.P.S. Romania) arata ca cele mai multe dintre pateurile de ficat au in compozitia lor E-uri.

- Indiferent de finalul confruntarii dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea intrebarea fundamentala este: merita continuata aceasta guvernare? Situandu-se in parametri gresiti, confundand programul de guvernare cu o platforma electorala, trecand peste orice logica economica, PSD, in varianta Dragnea, a…

- Cinci solicitanți de azil in Romania au incercat sa paraseasca țara pentru a ajunge in Occident. Planurile lor (patru din Afganistan și ale unul din Pakistan) au fost dejucate de polițiștii de frontiera de la Sannicolau Mare, care i-au observat pe raza localitații Cenad. Drumul lor a avut alt curs,…

- "Onorarea victimelor Holocaustului este o dovada a faptului ca Romania isi accepta trecutul si se pozitioneaza de partea valorilor democratice", se arata in mesajul transmis de seful statului la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, mesaj prezentat de consilierul prezidential Andrei…