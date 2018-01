Liviu Mihaiu, la interviurile DCNews

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Chinde, directorul Grup Feroviar Roman, liderul pieței de transport feroviar din Romania va vorbi despre rețeta uneia dintre cele mai de succes firme romanești, care a reușit sa se extinda și peste hotare. Directorul GFR va vorbi despre climatul de afaceri din Romania, despre ultimele…

- Cand Guvernul codus de Sorin Grindeanu a dorit sa aduca modificari legilor justiției prin OUG, deși a existat o consultare in acest sens, au avut loc cele mai rasunatoare proteste din Piața Victoriei. Tudor Carstoiu este unul dintre liderii protestatarilor din Piața Victoriei. El a fost invitat…

- In ediția de luni, 25 decembrie 2017, incepand cu ora 13:00, o puteți urmari pe jurnalista Carmen Avram. Emisiunea in care va fi invitat CARMEN AVRAM va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Interviul este realizat de Anca Murgoci…

- ”Eu cred ca atatea semnale sunt ca acest demers (n.r. modificare Legi Justiție) nu este bun și nu mai e nevoie sa-l justificam prea mult pe fiecare amendament. Pur și simplu nu mai au credibilitate in acest moment ca sa faca aceste modificari in justiție.” a spus protestatarul, la interviul DCNews. …

- In ediția de miercuri, 20 decembrie 2017, incepand cu ora 11:00, TUDOR CARSTOIU va vorbi despre scandalurile momentului din politica romaneasca, legile Justiției și proteste. Emisiunea cu TUDOR CARSTOIU va fi urmarita la ora 11:00 și va fi transmisa pe site-ul WWW.DCNEWS.RO, dar și pe pagina…

- Unul dintre cei mai cunoscuti realizatori de programe de televiziune de dinainte si de dupa Revolutie este revoltat de grila de programe oferita telespectatorilor. Iata ce spune. Mihai Tatulici este unul dintre reperele pe care jurnalistii l-au avut si-l au in ceea ce priveste felul in care trebuie…

- DCNEWS.RO continua interviurile cu personalitați ale vieții politice, sociale și culturale. Ediția de marți, 19 decembrie, il are ca invitat pe MIHAI TATULICI. In ediția de marți, 19 decembrie 2017, incepand cu ora 11:00, MIHAI TATULICI va aborda teme extrem de neașteptate. Stați cu noi pentru…

- Cu ocazia Sarbatorilor, foarte mulți romani se gandesc unde iși vor petrece minivacanța, Craciunul sau unde vor serba noaptea dintre ani. Astfel, despre toate acestea dar și despre alte subiecte turistice vor discuta de la ora 11:00, intr-un interviu DC News, Traian Badulescu și Mircea Draghici,…

- Parlamentul, si intr-o oarecare masura si protestatarii, au devenit scutul guvernului. In spatele dezbaterilor aprinse in jurul legilor justitiei, guvernul isi vede de-ale sale. Protestatarii si-au mutat taberele din fata guvernului in fata Parlamentului. Piata Victoriei ramanand libera, Gabriela Firea,…

- ”Manifestari care ajung la violența, precum am vazut in weekend. Eu ințeleg foarte bine reacția domnului care, in Piața Victoriei, exasperat sa vada pe cineva care sta cu telefonul in fața ta și-ți adreseaza și injurii- ca știu, ca le primesc și eu de la domnii USR-iști. Aceasta atitudine: `vai,…

- Propunerea nu a fost primita cu entuziasm. DCNews a realizat un sondaj printre cititorii. Potrivit rezultatului sondajului, 45,89% sunt de acord ca Piața Victoriei sa fie redenumita Piața Regelui Mihai, adica 13.336 de voturi. 54,09% nu sunt de acord, ei reprezentand 15.720…

- "Am o intrebare pentru Cosette Chichirau: Cum se numește colega porcului cu care imparte același hambar?", a zis ziaristul care a mai spus ca gestul deputatei arata respectul pentru instituția aleasa democratic. Val Valcu a precizat ca nu se pot justifica astfel de acțiuni "dupa ce ai luat…

- Matei Sandel, protestatarul care a agresat, sambata, un pensionar in fața sediului Guvernului Romaniei, a participat, in 2016, la alegerile locale, candidand pentru un post de consilier in cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, din partea Partidului Mișcarea Populara. Astazi, membru al gruparii…

- In ediția de marți, 5 decembrie 2017, incepand cu ora 11:00, GEORGE IVAȘCU va vorbi despre Teatrul Metropolis care se afla la ceas aniversar, dupa un deceniu de existența, dar și despre problemele cu care se confrunta lumea actorilor. Emisiunea cu GEORGE IVAȘCU va fi difuzata la ora 11:00…

- Mișcarea primarului General, Gabriela Firea, a revoltat inca din prima clipa protestatarii. Cu instaurarea Targului de Craciun in Piața Victoriei nu a fost de acord nici premierul Mihai Tudose. Deși protestul #rezist din Piața Victoriei nu este autorizat și nu a fost vreodata, iar Targul de Craciun…

- Un batrand ed 71 de ani a fost batut, sambata, de protestatarii din Piața Victoriei. Sambata seara, au aparut informații ca batranul ar fi un fost șef al Securitații care avea drept scop incitarea manifestanților. Alte surse vehiculau ca e un fost medic.Duminica seara, la Antena 3, batranul…

- Am aflat de la o fosta colega de-a barbatului lovit de un protestatar in ziua de 1 Decembrie cateva amanunte despre identitatea sa. Nu-l cheama Pavel Badea și nu a fost angajat al Securitații, nici ca șef, nici ca ofițer sau subofițer. Omul se numește Nicolae Turbe și a fost laborant la Institutul ”Victor…

- Subiectul ședințelor este organizarea unor mitinguri simultane in toata țara. ”Contrar tuturor speculațiilor care s-au facut ca avem o intalnire la sediul central al partidului, pe tabere sau pe grupuri din partid, țin sa subliniez urmatorul lucru: nu exista tabere in PSD, doar PSD cu președintele…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- PSD e iar rupt in doua tabere! Episodul Sorin Grindeanu din vara lui 2017 se reia, cu Mihai Tudose personaj principal. Liderii din partid apropiați de Liviu Dragnea ii reproșeaza acestuia ca face opoziție și ca vrea sa preia conducerea formațiunii. Tudose a criticat-o dur pe Gabriela Firea cu doar…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si deputatul PSD Liviu Plesoianu l-au atac dur pe prim-ministrul Mihai Tudose, intr-o discutie avuta pe 30 noiembrie, potrivit unor stenograme publicate sambata de DCnews.ro. Tudose este acuzat ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei si ca vrea sa…

- Premierul Tudose o contrazice Gabriela Firea. ”Nu cred ca este cea mai inspirata decizie organzarea unui targ in Piața Victoriei”, a spus șeful Executivului, joi, la Palatul Victoria, despre intenția municipalitații de a bloca zona din fața Guvernului, unde de obicei aveau loc protestele Rezist, cu…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, miercuri, decizia de a organiza un targ de sarbatori in Piata Victoriei, locul traditional de intalnire a celor care protesteaza fata de legile justitiei si cer demisia Guvernului, afirmand ca ”accentul trebuie pus pe lucrurile care ne unesc,…

- USR București ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații, a declarat miercuri președintele USR București, consilierul general Roxana Wring. "Cred ca știți…

- Centrul Timișoarei se tranforma din nou in șantier. In 2018, primaria orașului va da startul lucrarilor de reabilitare a Pieței Victoria. Anunțul a fost facut de primarul Nicolae Robu astazi, in cadrul conferinței de presa saptamanale. Vestea buna vine insa și cu amenințarea cu sancțiuni dure pentru…

- Protestatarii, care s au adunat duminica seara in Piata Victoriei din capitala, au ajuns in jurul orei 20.30 la Piata Unirii, informeaza Agerpres.ro La Universitate, ei s au oprit pentru cateva minute si au tinut un moment de reculegere in memoria celor care s au jertfit in Decembrie 1989, dupa care…

- „42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical (alcatuit din 34 de federatii profesionale) si Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federatii profesionale) cheama fiecare roman sa ceara in strada, duminica, 26 noiembrie 2017, ora 18.00,…

- Anca Murgoci: Ați postat un nou mesaj care iar va duce, probabil, la manipulare. Razvan Constantinescu: Eu vreau valva cat mai mare. Sunt de acord cu valva și o incurajez. Anca Murgoci: Am vazut ca ați vazut un razboi cu presa locala. Razvan Constantinescu: Nu am avut, ci urmeaza…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Solicitat de jurnalistul Val Valcu, unul dintre moderatorii DCNews ai interviului cu deputatul Borza, sa detalieze care ar fi cheltuielile pentru un partid pe care parlamentarul ar dori sa-l infiinteze, acesta din urma a precizat ca, de fapt, intentia sa este de a forma un partid virtual. Valcu…

- Medicii de familie din Vrancea au pichetat, ieri, sediul Guvernului, chiar la ora cand se desfașura ședința Executivului, alaturi de alți medici de familie din toata țara. „Manifestarea a fost decenta. Au fost aproximativ 1000 de participanți din majoritatea județelor. Cațiva reprezentanți ai medicilor…

- Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate, in special fata de problema birocratizarii, dar si fata de lipsa posibilitatii de a elibera anumite retete, astfel incat bolnavii sa nu mai fie nevoiti…

- ”Este descalificant. Daca in convenția privind statulul diplomatului din 1961, ratificata de Romania in 1968, avem o prevedere a art. 41, care interzice diplomatului de a interfera, de a ingera, in treburile interne ale unui stat, la fel exista un cod al statutului bancherului. Nicio astfel de ingerința…

- DCNews a scris, in ultimele zile, despre mai multe escrocherii, care se adauga numeroaselor alte metode de inșelaciune amintite de-a lungul timpului. Iata cele mai periculoase și recente escrocherii care au facut ravagii in Romania: 1. ”MODELUL”. Este o escrocherie cunoscuta, a fost…

- Accidentul a avut loc pe bd. Lascar Catargiu din Capitala. Un motociclist a acrosat din spate un taxi, pe sensul spre Piata Victoriei. Motociclistul a fost transportat, constient, la Spitalul de Urgenta Floreasca. Circulatia a fost oprita temporar, pe bd. Lascar Catargiu, sensul catre…

- "Uitandu-ne la festivalurile care sunt organizate, am observat ca castigatorii sunt chemati si in anii viitori sa cante", l-a abordat Anca Murgoci pe Ducu Bertzi, aratandu-i ca "la concursurile acestea care sunt televizate, cum ar fi X-Factor si Vocea Romaniei, aflam ca astazi a castigat nu stiu…

- Protestele din Piata Victoriei au fost reluate, miercuri seara! Aproape 1.000 de persoane manifesteaza fata de noile masuri fiscale adoptate de Cabinetul Mihai Tudose, oamenii venind cu suluri de hartie igienica.Pentru prima data in istoria protestelor din Romania, manifestanții au aruncat…

- Analistul spune ca a propus o creștere a salariilor pe criterii de performanța. "Nu am spus niciodata ca angajații de la stat sa fie dați afara. Ce am spus eu și toata lumea refuza este o evaluare a performanțelor. Salariile trebuie sa creasca in funcție de performanțe. Oamenii nu trebuie…

- Guvernul a adoptat miercuri OUG privind Codul Fiscal, intr-o sedinta care s-a desfasurat in timp ce, in Piata Victoriei, cateva sute de persoane protestau fata de masurile care vor fi introduse astfel, in principal fata de transferul platii contributiilor de la angajator la angajat. Imediat dupa…

- Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13:00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Initial, intalnirea membrilor Cabinetului Tudose era programata miercuri, la ora 15:00. Guvernul urmeaza sa adopte, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. Organizatorii…

- "... anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunța pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piața Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ați stat ca niște șobolani, ca nu v-a convocat Securitatea, boilor! Sa va faca Tudor Chirila și cu Rareș Bogdan endoscopie,…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- UPDATE 19:46 Aproape 1.000 de persoane protesteaza si in Piata Unirii din Iasi Mihaela Munteanu: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/5-nov-ora-20-Mihaela-Munteanu.mp3 Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata proiectul…

- Tudor Chirila le cere românilor sa iasa în strada pentru apararea justiției. ”Și ne-am întors de unde am plecat. Dupa aproape un an de guvernare în care nu au facut nimic decât sa oboseasca populația cu scandaluri, masuri halucinante…

- Circa 300 de persoane, membri ai Blocului Național Sindical (BNS), au protestat luni, in fața muzeului Antipa din Piața Victoriei, fața de decizia Guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. "Este prima faza. Noi am stabilit în biroul executiv un…

- Angajații din sanatate, membri ai Federației SANITAS, s-au adunat joi dimineața in Piața George Enescu, pentru a merge in marș catre Piața Victoriei, unde vor protesta fața de problemele cu care se confrunta sanatatea și asistența sociala din Romania. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO …

- Negocieri eșuate intre Guvern și sindicate. Sindicalistii confederatiei Cartel Alfa s-au aflat, vineri, la sediul Guvernului pentru negocieri cu reprezentanții Executivului, pe tema trecerii contribuțiilor de la angajator la salariat. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu a spus ca cei din Guvern au…

- "Eu zic ca discutam, inca nu a dat verdictul, deci mai avem o speranța. Deci mai avem o speranța, daca ia in calcul, mai avem o speranța. Daca ne primește la discuții, da, daca nu, domnul Hossu (președintele Cartel Alfa Bogdan Hossu — n.r.) sa conduca dumnealui guvernul, e foarte simplu. Nu putem…

- Mitingul se va desfasura intre orele 11:00 - 16:00, iar traficul rutier in zona va fi deviat in intervalul orar 8:30 - 16:30. Actiunea de protest are avizul comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice constituita la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, iar la actiunea…