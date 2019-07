Liviu Lucian Mazilu, lider al senatorilor PSD, în locul lui Șerban Nicolae. Alte teme ale CEx -surse CEx informal de miercuri a decis ca senatorul de Mehedinți și vicelider al grupului senatorilor PSD, Liviu Lucian Mazilu, sa fie deocamdata lider de grup, în locul lui Șerban Nicolae, au declarat surse din partid, pentru Mediafax. La decizia ca Șerban Nicolae sa nu mai fie lider al grupului PSD la Senat au fost și șase voturi împotriva și doua abțineri, au precizat sursele citate. De asemenea, la hotarârea în CEx ca primarul Sectorului 3 Robert Negoița sa fie suspendat timp de șase luni din PSD au fost și doua abțineri. Social-democrații au mai decis, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

