- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, le transmite un avertisment celor din conducerea partidului și arata ca in cazul in care nu vor face perfomanța se va urca cu picioarele pe ei. De asemenea, Tudorache a explicat ca a incercat sa-l aduca pe Daniel Niculae inapoi la Rapid, dar acesta a refuzat…

- Dan Tudorache, primarul sectorului 1, insista in culise pentru o mutare-șoc: revenirea in antrenorat a lui Mircea Lucescu, in „B”. Edilul inca nu a obținut acordul lui Mircea, dar continua sa-l preseze pe tehnicianul in varsta de 74 de ani sa-i ia locul lui Daniel Pancu. Rapid a incercat sa mascheze…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a susținut azi o conferința de presa in acare a anunțat ridicarea unei baze sportive in centrul Bucureștiului. Proiectul aparține Federației Romane de Tenis, iar finanțarea aparține Primariei Sectorului 1, condusa de Dan Tudorache, care este implilicata…

- Victor s-a insurat in 2016 cu iubita sa, Elena, care este consilier juridic la Primaria Sectorului 5. Pe 7 iunie 2019, Elena si-a completat declaratia de avere in calitate de angajat la stat. Din document reiese ca Elena Dancila detine o garsoniera de 35 de metri patrati in Bucuresti, cumparata in…

- Radu Mazare nu se va casatori de ziua lui, asa cum ar fi vrut, deoarece actele necesare nu vor fi gata la timp. Acum, fostul edil vrea sa se casatoreasca in 10 iulie si asteapta un raspuns de la oficialii Primariei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele.

- Fratele fostului edil, Mihai Mazare, a precizat pentru MEDIAFAX ca Radu Mazare vrea sa se casatoreasca cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe data de 10 iulie, asteptand in acest sens un raspuns de la oficialii Primariei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele. Avocata fostului edil a mers marti la primarie…

- Administrația Sectorului 1, condusa de Dan Tudorache, a lansat in dezbatere publica, ieri 19 iunie, un proiect de hotarare care da dreptul cetațenilor de a decide cum vor fi cheltuiți 400.000 de euro. Conform proiectului, daca inițiativa pentru 2020 se dovedește un succes, suma va crește, de la an…