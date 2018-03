Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi infiintata, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala pentru modificarea legislatiei privind securitatea nationala.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- Tema organizarii referendumului pentru familie va fi abordata luni in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Intrebat, inaintea sedintei, daca se va discuta despre referendumul pentru familie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus: „Da”. Vicepremierul Paul…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu s a intalnit cu reprezentantii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, filialele din Constanta si Mangalia. Ei i au solicitat senatorului constantean modificarea OUG 59 2017, mai exact, abrogarea articolului VII, care modifica Legea pensiilor militare de stat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu sustine majorarea impozitelor si taxelor locale, dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus ca guvernul PSD vrea sa majoreze impozitele locale chiar si de sase ori prin noul Cod al finantelor publice locale.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale Justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) -, condusa de Florin Iordache,…

- Astazi a fost Cod Rosu la Comisia Parlamentara a SRI. Florian Coldea a fost interogat timp de opt ore, iar, la final, seful Comisiei, Claudiu Manda, a spus totul."A fost intrebat daca a avut vreo implicare in promovarea unui sef al Camerei Deputatilor. A negat", a spus Manda, care a anuntat…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe noii membri ai Biroului Permanent National ai partidului intr-o sedinta informala la sediul central, in cadrul careia i-a avertizat sa nu foloseasca...

- Liviu Dragnea a facut declarații la ieșirea de la ședința informala de astazi. El a spus ca fiecare nou membru al Biroului Permanent Național are "un pachet minim de responsabilitați", iar despre cei care au spus ca și-a inlaturat toate vocile critice din conducerea

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- „Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul, dar probabil ca nu trebuie sa am acces la tot dosarul, probabil ca pretentiile mele sunt prea mari", a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca articolul privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, au declarat surse din...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, informeaza agerpres.ro…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri ca fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasadorul Romaniei in SUA, "a ascuns foarte multe lucruri" in cadrul audierii sale de la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI de marti. El a promis ca va face o serie de dezvaluiri, cu conditia sa fie…

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- ”Introducerea Ordinului de protectie provizoriu (OPP) in prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie reprezinta un pas urias in scopul diminuarii fenomenului ingrijorator al violentei domestice, si, totodata, o forma concreta de protejare a victimelor.” subliniaza…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie. "Despre congres, 10 sau 17 martie, urmand ca in zilele urmatoare sa identificam in care din cele doua date gasim o locatie unde sa putem sa facem un congres serios. Tematica…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, il critica pe senatorul Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, pentru intalnirile pe care acesta le are cu persoanele invitate la audieri in comisie, in afara cadrului instituțional.„Intrebați-l pe el. Nu vreau sa-i…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, joi, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarea Legii privind integritatea in exercitarea functiilor publice. CCR precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca a fost sesizata, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a spus ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor. "Asa-zisa dezbatere despre “avizele” SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam…

- In conditiile in care in mai multe zone ale tarii au avut loc altercatii intre taximetristii cu acte in regula si cei care fac ilegal aceasta meserie, C.O.T.A.R. cere masuri de urgența și va ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Prmierul Mihai Tudose mai asteapta cateva zile demisia ministrului de Interne Carmen Dan, in caz contrar o va revoca inainte de Comitetul Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii. De partea cealalta, Liviu Dragnea este in turneu prin tara pentru a-si asigura sprijinul baronilor mici si mijlocii.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea și al UNCJR, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este un om credincios și ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.Liviu Dragnea raspunde acuzațiilor lui Ponta! Semnal pentru Claudiu Manda: 'Și eu vreau sa merg la Comisia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- 39 de parlamentari, deputati si senatori, au initiat o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286 2009 privind Codul penal si Legii nr.135 2010 privind Codul de procedura penala. Printre deputatii PSD initiatori se numara si deputatul de Constanta Radu Babus. In expunerea de…