Autoritațile americane au solicitat informații in Romania referitoare la Dragnea și Grindeanu, prin intermediul unei comisii rugatorii. Vizați ar fi și omul de afaceri Cristian Burci și fiul acestuia, Carlo Burci. ”In eventualitatea in care organe judiciare din alte state formuleaza solicitari pe care le adreseaza DNA sau oricarei alte unitați de parchet, informațiile nu pot avea caracter public, prin urmare, nu va putem oferi date despre existența sau inexistența unei cereri care sa priveasca aspectele din cererea dvs”, se arata in raspunsul DNA la solicitarea comisiei rogatorii. Liviu Dragnea…