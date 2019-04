Liviu Dragnea, veste neașteptată pentru agricultori Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat producatorii romani de legume sa acopere consumul de pe piata interna. El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste, dar si ca vor fi create scheme de ajutor pentru producatorii altor tipuri de legume. Vezi și: Viorica Dancila, replica dura la atacul facut de liderul PNL la adresa ei ”Magazinele noastre sunt pline de produse proaste” noastre sunt pline de "Radeau de noi cand am vorbit de programul cu rosia, cu tomata.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

