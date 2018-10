Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, va sesiza luni CCR, cu privire la existența unui conflict intre Ministerul Public și Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, pe motiv ca Parchetul a "supralegiferat SRI", au declarat surse politice citate de Mediafax.Semnatarul…

- Exista presiune in interiorul PSD și așteptari mari privind amnistia și grațierea, urmand ca la intalnire sa se discute forma finala a unei astfel de OUG. Recent, Liviu Dragnea afirma ca amnistia ar insemna un act de dreptate fata de cei condamnati nevinovati si nu un act de clementa in an centenar. De…

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Parlament, ca nu se afla intr o disputa cu Gabriela Firea, desi a sustinut o si acum aceasta se situeaza in randul celor care lovesc in PSD, transmite Antena3.ro. Eu nu sunt in disputa cu doamna Firea. Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Firea, pe care am…

- Procurorii de la Parchetul General s-au autosesizat si au deschis un dosar penal dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI. Valcov e acuzat ca a incalcat articolul 305 din Codul Penal ce vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor. Directorul SRI, Eduard…