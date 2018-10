Liviu Dragnea, un nou PROCES. Primul termen la Curtea de Apel

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi cererea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de suspendare a deciziei Colegiului de Conducere a Inaltei Curti prin care s a stabilit cum vor fi compuse completele de 5 judecatori. Cauza se afla pe rolul Sectiei a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea…

- Decizie rapida a Curții de Apel București in procesul deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Inaltei Curți de Casație și Justiție."Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru joi judecarea procesului deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei…

- Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata consultata de MEDIAFAX, ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere".Informațiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Curtea de Apel Bucuresti decizia Colegiului de conducere al Inaltei Curti in cazul constituirii completului de 5 judecatori care judeca apelul impotriva sentintei sale de condamnare, scrie Ziare.com .

- Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind constituirea completelor de cinci judecatori. Pana in prezent, nu a fost stabilit un termen de judecata, dosarul fiind inregistrat pe data de 5 octombrie. La instanta…

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ. Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de Conducere…

- Liviu Dragnea a deschis un proces civil la finalul saptamanii trecute la Curtea de Apel București impotriva Instanței supreme și a Colegiului de conducere de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba de compunerea completurilor de 5 judecatori. Liderul PSD considera ca legea ar trebui aplicata…

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ.Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de…