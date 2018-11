Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a informat coalitia de guvernare ca "rectificarea bugetara va fi realizata in asa fel incat deficitul bugetar sa nu depaseaca 3%", asa cum s-a stabilit de la inceput. El a adaugat ca "ritmul de crestere…

- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara fara sa faca vreo modificare la proiectul de ordonanta de urgenta postat luni pe site-ul Ministerului de Finante, asftel ca fondurile serviciilor secrete au fost diminuate. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a argumentat, la finalul sedintei…