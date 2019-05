Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele condamnat al Camerei Deputatilor a ajuns in spatele gratiilor. Masina in care se afla Liviu Dragnea, insotit de doi politisti, a ajuns la Penitenciarul Rahova. Presedintele PSD a fost huiduit de cateva zeci de protestatari, care l-au asteptat in fata inchisorii scandand „La puscarie” si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Penitenciarul Rahova. El a fost preluat de politisti de acasa si dus la inchisoare. Liviu Dragnea a creat o diversiune inainte: a semnalat ca a decis sa se predea singur si a pus presa pe urmele unei alte masini pentru a nu fi filmat cand paraseste casa.

- Mașina cu geamuri fumurii, in care se presupune ca se afla Liviu Dragnea, a facut de doua ori ocolul centrului Bucureștiului, apoi a mers spre Palatul Parlamentului și a revenit.De circa 20 de minute, mașina se invarte in trafic și nimeni nu știe daca in autoturism se afla liderul PSD, care…

- UPDATE: O a doua mașina, tot cu geamuri fumurii, o Dacia Duster, a plecat, in urma cu cateva minute, de la reședința lui Dragnea. In acest timp, in fața reședinței din zona Domenii se afla in continuare o mașina a procuraturii. Liviu Dragnea, liderul PSD este așteptat la Penitenciarul Rahova de mai…

- Oana Sarbu a trecut prin momente grele si a decis sa povesteasca totul. Speriata de accidentul tragic pe care l-a avut regretatul designer, Razvan Ciobanu, Oana Sarbu a povestit un episod din viata ei pe care putina lume il stie.

- Mașinile electrice sunt o atracție pentru români, chiar daca prețul lor este mare. Razvan Barbu este șofer pe o astfel de mașina și merge zilnic prin traficul din Bucureșți. Este încântat de faptul ca o poate încarca gratis, însa a vorbit și despre limitarile care apar.…

- El a spus, totodata, ca PSD este principalul vinovat ca bucurestenii nu au o sosea de centura. "In ton cu modul in care au inteles foarte multi dintre romanii liberi sa se exprime astazi, spun ca si eu imi doresc sa avem autostrada pana la Suceava sau pana la Iasi si eu imi doresc sa ajung…