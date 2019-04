Intrebat despre zvonurile potrivit carora ministrul Tudorel Toader s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns, la Antena 3, in emisiunea "Ediție Speciala" cu Razvan Dumitrescu: "Am auzit și eu zvonurile astea". Intrebat daca ar fi adevarate sau e "o șoparla", a raspuns ca nu are de unde sa știe. "Pe mine nu ma intereseaza, puteau sa se intalneasca de zece ori. Eu nu cred ca s-au intalnit".

"Am mare respect pentru Tudorel Toader, dar a greșit foarte mult. Ca membru al unui Guvern, asumat de un partid mare, intr-o perioada agitata, exact din motivele astea…