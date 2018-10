Liviu Dragnea: „Trebuie dată amnistie”. Cum argumentează liderul PSD Argumentul e ca sentintele pronuntate de magistrati nu ar fi justificate. Liderul social-democrat a fost condamnat definitiv, la inchisoare cu suspendare, in Dosarul referendumului si a primit trei ani si jumatate cu executare, in cazul angajarilor de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman. In acest din urma proces urmeaza sa se judece apelul. „La un moment dat, in aceasta tara, trebuie data amnistie. Nu stiu cand. Peste un an, peste doi, cand vor dori Parlamentul sau Guvernul, pentru ca nu mai vorbim de alte abuzuri. Miile de magistrati carora li s-au facut dosare penale, credeti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

