Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au aflat, sambata, la Poiana Sibiului, unde au avut o intalnire cu crescatorii de oi din zona. Seful PSD a supravegheat friptura de oaie, pe gratar si a facut mamaliga pentru bulzul ciobanesc. Aflat in campanie electorala, Dragnea…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, reacționeaza dur dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost invitati duminica in emisiunea „Viata Satului“ de la TVR. Televiziunea Publice este acuzata ca a facut „campanie mascata…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost invitati duminica in emisiunea „Viata Satului“ de la TVR. Dragnea a promis mai multe masuri electorale in sprijinul fermierilor.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a pregatit pentru miercuri dupa-amiaza o noua deplasare in mediul rural, in ziua in care CCR este așteptata sa se pronunțe in legatura cu lipsa completurilor specializate pe corupție de la ICCJ.Dragnea merge cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, de la ora 16.00,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si-a reluat, vineri, deplasarile de campanie, el mergand in Calarasi, pentru a inaugura un proiect de irigatii. Si-a reluat promisiunile si i-a trasat ministrului Agriculturii cateva sarcini clare: legiferarea cat mai urgent a TVA-ului de 5% pentru alimentele bio si traditionale…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, la o discuție informala, ca va transmite, vineri, in cadrul unei deplasari in teritoriu, un punct de vedere despre afirmațiile oficialilor europeni pe justiție și situația Laurei Codruța Kovesi. Dragnea s-a referit la declarațiile liderilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca mai multi ministri "s-au mai ingrasat" pentru ca fac mai putina miscare. "Si atunci, chiar daca ne mai doare mijlocul, ne mai doare un picior, mai slabim putin, sa mergem mai mult in teritoriu. Si eu cred ca si doamna prim-ministru o sa le spuna lucrul asta, pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a continuat, duminica, la Calarasi, turneul pre-electoral, in organizatiile cu probleme. Presedintele PSD a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa vina urgent cu un plan de dezvoltare, pentru judetene dunarene, pe care sa il prezinte premierului si s-a plans ca romanii…