- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca este "putin mahnit" ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a depus cererea de iesire la pensie si a fost eliberat din functie. El a afirmat, in cadrul Conferintei extraordinare…

- „Ieri eram mai nervos la Suceava. Astazi nu sunt. Inca...Sunt mahnit ca a ieșit Lazar la pensie și trebuie sa ma ințelegeți. Are o pensie uriașa, o și merita", a spus Liviu Dragnea, sub forma de ironie, la mitingul de la Botoșani. Președintele Klaus Iohannis a semnat eliberarea din funcție…

- Augustin Lazar a fost eliberat din functia de procuror general al Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul, in urma cererii de pensionare pe care Lazar a facut-o saptamana aceasta. Administratia Prezidentiala a anuntat ca ""președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri,…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, ieri, cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de Luciana Mera, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luciana Mera face parte din completul de judecata desemnat cu judecata apelului dosarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretele de numire in functii de conducere a mai multor procurori de la DIICOT si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei, au fost numiti in functie: …

- Și le blocheaza pe cele in care se vorbește despre extinderea anchetei Biroul de presa al Procurorului general al al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite, dupa aparitia informatiilor privind extinderea anchetei in cazul Kovesi si in ceea ce il priveste, pentru emiterea…