- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi ”pentru” si 95 de voturi ”impotriva” legea bugetului de stat pentru anul 2018. Liderul PSD Liviu Dragnea a apreciat ca votul pentru a fost unul consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde "doar niste principii", pana la data de 1 aprilie a anului viitor, conform Agerpres."Va…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca, in opinia sa, nu are sens convocarea unei sesiuni extraordinare in luna ianuarie pentru a transpune in legislatia romaneasca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- "Nu vad sensul convocarii unei sesiuni extraordinare. Proiectele pe care le avem in vedere si Directiva europeana are un termen limita care este aprilie 2018 si cred ca in timpul sesiunii normale putem sa abordam aceste lucruri. Nu am discutat inca in coalitie, dar v-am spus punctul mei de vedere",…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Președintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justiției, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul Directivei,…

- Sursele citate au aratat ca PSD se grabeste cu elaborarea proiectul privind transpunerea Directivei referitoare la prezumtia de nevinovatie dat fiind faptul ca in luna aprilie expira termenul de transpunere, in caz contrar exitand posibilitatea intrarii in procedura de infrigement. Pe de alta…

- Majoritatea PSD ALDE ar putea convoca o sesiune extraordinara in parlament in luna ianuarie, motivata de faptul ca trebuie sa se transpuna in legislatie directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care are termen luna aprilie 2018, au precizat surse parlamentare din PSD. La proiectul de transpunere…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader este prezent la lucarirle Comisiei de modificare a legilor justiției, prezidata de deputatul Florin Iordache. Marți au loc dezbaterile generale privind implementarea Directivei europene privind asigurarea prezumției de nevinovație, iar ministrul Justiției a anunțat…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Narcisa Iorga, fost membru CNA, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ce inseamna prezumția de nevinovație și dreptul la un proces echitabil. „Parlamentul transpune in lege Directiva Europeana referitoare la prezumția de nevinovație și un proces echitabil. Ziariștii cu ”surse” in parchete, care ”surse”…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei se va reuni joi in sedinta, desi saptamana trecuta membrii acesteia au votat ca in perioada doliului national sa se suspende lucrarile.Parlamentarii din comisie se reunesc incepand cu ora 11,00, iar pe ordinea de zi a sedintei, potrivit…

- Comisia pentru Legile justitiei se va reuni, miercuri, pentru a incepe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codurilor Penal si de procedura Penala prin raportare la transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie si la dreptul de a fi prezent la proces.

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 177 voturi „pentru” si 26 „impotriva”, proiectul legii prevenirii. Liderul PSD Liviu Dragnea a ținut sa transmita un mesaj, dupa vot, pe pagina oficiala de Facebook: ”Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!”, a scris el. ”Așa cum am promis, de…

- Reprezentantii PNL, PMP si USR au luat cuvantul miercuri dimineata in plenul Camerei Deputatilor pentru a contesta declaratia transmisa marti de Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, in numele Parlamentului, ca reactie la comunicatul Departamentului…

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Parlamentul si Guvernul au functionat, in ultimul an, „precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea".

- Liderul USR Dan Barna acuza Guvernul și Parlamentul ca au lucrat pentru șeful PSD Liviu Dragnea in ultimul an, in contextul in care acesta are probleme penale. Barna a sugerat ca instituțiile ar fi trebuit sa se preocupe de problemele oamenilor obișnuiți, nu de cele ale șefului Camerei Deputaților.…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Al treilea dosar deschis de DNA impotriva liderului PSD Liviu Dragnea nu a trecut neobservat de presa straina, care menționeaza acuzațiile aduse de procurorii anticorupție impotriva lui Dragnea, in contextul in care Parlamentul va dezbate noul pachet de legi ale justiției.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de DNA, dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. „Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga. Resping categoric…

- "Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga. Resping categoric acuzatiile. Ce spun de ani de zile ca nu am legaturi cu acea societate, mentin. Sa vedem pe ce se bazeaza aceste afirmatii. O parte din cele relatate astazi au fost cercetate odata, nu cred, dar poate nu stiu, daca in 2001 a cercetat…

- Esența ordonanței privind modificarea Codului fiscal este reprezentata de transpunerea Directivei europene 1.164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale de catre multinaționale, a declarat ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa. "O alta masura, spunem…

- Liviu Dragnea, despre modificarea sistemului de ajutoare sociale. Președintele PSD a declarat ca Parlamentul și Guvernul vor sa gaseasca „cea mai buna soluție” pentru ca ajutoarele sociale sa ajunga la cei care au nevoie de acestea cu adevarat. Banii ar trebui sa nu mai ajunga și la cei care pot munci…

- Legislatia privind ajutoarele sociale a avut si efecte negative pentru ca unii romani se multumesc cu ele desi forta de munca lipseste in anumite domenii, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Din pacate aceasta lege a avut si efecte negative, sunt multi cetateni romani care pot munci si prefera…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca in perioada urmatoare vor fi taiate multe dintre ajutoarele sociale. Astfel, Dragnea a ajuns la aceasta concluzie dupa ce si-a dat seama ca multi romani pot sa munceasca, dar prefera sa beneficieze de ajutoarele sociale. „Sunt multi cetateni romani care sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat faptul ca unii romani apti de munca prefera sa ia ajutoare sociale in loc sa se angajeze, in conditiile in care tot mai multe firme se plang de lipsa fortei de munca. Liderul PSD, partid care, sociologic, este in preferintele asistatilor social, anunta ca…

- Parlamentul European a adoptat anul trecut Directiva europeana 343/2016 privind consolidarea prezumției de nevinovație. Directiva este obligatorie pentru toate statele membre și ea trebuie introdusa și in legislația naționala pana la data de 1 aprilie 2018. Imi doresc ca PSD sa susțina implementarea…

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Steluta Cataniciu, a precizat, duminica, intr-o scrisoare deschisa, ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind prezumtia de nevinovatie echivaleaza cu incalcarea Constitutiei, ea opinand ca Parlamentul ar trebui sa reactioneze. Cataniciu i-a transmis duminica…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi dupa-amiza, ca formatiunea sa a decis sa il mentina pe Viorel Ilie in functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, in ciuda faptului ca Mihai Tudose il are pe lista de remaniabili. "Noi am luat o decizie in urma cu doua saptamani…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Craiova, intrebat despre guvernanții cu probleme penale, a spus ca acestea nu au ce cauta in Guvern și ca in politica nu funcționeaza prezumția de nevinovație, ca in justiție. „Pentru un politician care merge in fața poporului conteaza integritatea”, a…

- ”Eu cred ca premierul este de buna credinta si doreste sa aiba o echipa performanta. Pe de alta parte, si romanii si eu dupa aproape un an de la castigarea alegerile asteptam ca PSD sa vina cu niste rezultate tangibile pentru romani si daca e nevoie de o remaniere pentru a obtine asa ceva, atunci…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca, prin decizia adoptata de Biroul permanent al Camerei Deputaților, Parlamentul face scut in jurul ministrului Rovana Plumb. "Liviu Dragnea lovește din nou și se vede ca astazi a fost prezent în Camera Deputaților.…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, susține ca a votat, din greseala, motiunea PNL și USR împotriva ministrului Sanatații, Floian Bodog, potrivit Mediafax. „Dupa pledoaria domnului Bichinet nu am fost atent si am votat <<pentru>>. Îmi cer scuze. Din greseala”, a spus…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Mihai Tudose a mers la Cotroceni in contextul in care social-democratii intra in sedinta , de la ora 13.30 pentru a discuta despre intentia premierului de a remania mai multi ministri. Surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE ameninta cu iesirea de la guvernare, daca ministrul Viorel…

- Liderul grupului senatorilor social-democrați, Șerban Nicolae, a anunțat marți ca grupul PSD a cerut membrilor sai sa voteze fiecare cum considera necesar, precizand ca, personal, va vota impotriva cererii DNA de incepere a urmaririi penale impotriva ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel…

- Presedintele PSD, Liviu dragnea, a declarat, vineri, ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR in legatura cu anchetarea de catre DNA a adoptarii unor HG, liderul PSD adaugand: ”daca ministrul vine intr-adevar”. 0 0 0 0 0 0…