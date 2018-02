Liviu Dragnea: Sub nicio forma nu vrem sa luam SPP de la presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda virtuala nu este moneda naționala și nici valuta, iar acceptarea acesteia la plata nu este obligatorie din punct de vedere legal. Totodata, moneda virtuala nu reprezinta o forma de moneda electronica, în înțelesul Legii nr.

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.Dragnea sare in APARAREA lui Iohannis: Ce spune…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti, referindu-se la o eventuala modificare a Legii privind organizarea si functionarea SPP, ca cei din coalitia de guvernare nu vor sa ia SPP de la presedinte. Intrebat daca s-a decis ceva in legatura cu infiintarea unei comisii de ancheta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Praznicul Intampinarii Domnului este sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care comemoreaza momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare în justiție. Proiectul de lege pentru punerea în…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni seara, ca social-democratii nu au in vedere dezincriminarea abuzului in serviciu, contrazicandu-l astfel pe deputatul Catalin Radulescu. Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu este de acord cu declaratiile deputatului Catalin Radulescu. ”Nu dezincriminam…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Ministrul Florian Bodog despre proiectul de lege privind transplantul uman Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Forma finala a legii privind transplantul uman va fi analizata si discutata cu asociatiile de pacienti, înainte de a fi trimisa Parlamentului…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata. Art 34 al Legii 46/2003 prevede,…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Dosarul Tel Drum | Avocatul lui Dragnea: Propun sa formulam cerere de extindere a urmaririi penale pentru cei care l-au acuzat Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere…

- "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane care au fost in acest loc si au spus lucruri, zic eu, neadevarate", a spus Maria Vasii, dupa ce a stat aproximativ doua ore la DNA pentru a studia dosarul Tel Drum, in care este…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Asociatia Oraselor din Romania AOR reinnoieste apelul catre toti primarii din Romania ca, indiferent de culoarea lor politica, sa si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul legii bugetului de stat pe 2018 in forma prezentata de Guvern. Analizand proiectul de lege a bugetului…

- Liberalii au depus la Curtea Constituționala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI), adoptata de Parlament și prin care inceteaza deciziile de incompatibilitate emise de instituție in perioada 2007-2013, a anunțat liderul deputaților PNL, Raluca…

- „In primul rand, PNL nu va vota propunerea legislativa de modificare a Legii 303, nici in forma Camerei Deputaților, nici forma tangențial modificata. Nu este acum momentul pentru o astfel de lege pentru ca nimeni nu mai are incredere in bunele intenții ale majoritații PSD-ALDE: nici noi, nici magistrații…

- In campania electorala din 2016, Liviu Dragnea venea cu un proiect care a surprins pe toata lumea: valorificarea lanii de oaie. Acum, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat ca acest program este pornit și a fost deja bugetat in proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018. De anul viitor,…

- Confederația sindicala Cartel Alfa sustine, intr-o scrisoare deschisa transmisa miercuri presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, ca ”reforma fiscala propusa de actuala coalitie de guvernare a provocat o mare incertitudine in ceea ce priveste relatiile de munca” si afirma ca au semnale…

- Intrebat de ce nu s-a suspendat miercuri ședința Parlamentului, unde au avut loc dezbateri asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI, in contextul in care PSD a decis marți suspedarea mitigurilor programate pentru sfarșitul saptamanii, din respect…

- Agenția Naționala de Integritate apreciaza ca forma proiectului de modificare a legii privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice este neconstituționala și este de natura sa excluda, retroactiv, de la sancționarea pentru conflict de interese a unei singure categorii de…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, le solicita celor doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sa reintoarca in Comisia parlamentara speciala privind Legile justiției, propunerile de modificare a Legii referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor.…

- Deputatul dejean Cornel Itu a votat ieri, 29 noiembrie, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, pentru adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, act normativ initiat de Grupul Parlamentar al PSD. „Forma actuala a Legii educatiei stabileste…

- Camera Deputatilor, decizionala in acest caz, a adoptat, miercuri, proiectul Legii prevenirii. Demersul a fost salutat pe Facebook de presedintele Liviu Dragnea. Proiectul de lege a primit 177 voturi "pentru" si 26 "impotriva", urmand sa mearga la presedintele Iohannis pentru promulgare.…

- "Așa cum am promis, de astazi avem legea prin care organele de control ale statului au obligația de a preveni mai intai și apoi de a sancționa", a scris Dragnea miercuri pe Facebook.Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu 177 voturi "pentru" și 26 "impotriva", proiectul Legii…

- Prevenția este normalitatea, nu sancționarea, considera președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care a salutat adoptarea de catre plenul forului legislativ a proiectul Legii prevenirii. "Așa cum am promis, de astazi avem legea prin care organele de control ale statului…

- Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii, apreciind ca Parlamentul a incalcat principiul separatiei puterilor…

- Tudor Chirila a reacționat dur pe pagina sa de Facebook, dupa ce Comisia speciala pentru legile justiției a inceput dezbaterile pe articole și amendamente, discutandu-se intai proiectul de modificare a Legii 303 privind statutul judecatorilor și procurorilor.Citește și: Ponta RUPE TACEREA…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- "Nu ma pot pronunța asupra dosarului (...), dar aș spune ca cine seamana vant culege furtuna. Nu mi-a placut ce am vazut in fața DNA. (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetațeni care, practic, unii il susțin pe Dragnea, alții sunt contra lui Dragnea. Prezența celor care sunt impotriva lui Dragnea se…

- In forma actuala, articolul 16 al Legii privind Statutul magistratilor prevede ca durata pregatirii auditoritorilor de justitie (cei care urmeaza cursurile Institutului National al Magistraturii pentru o cariera viitoare ca judecator sau procuror) este de doi ani, urmand ca, dupa primul an, cursantii…

- Aprobarea proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" muta Romania intr-un alt nivel de dotare militara, a declarat marți președintele Camerei…

- Dupa ce Liviu Dragnea a condamnat public plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a decis sa ia in considerare o sugestie mai veche si controversata a Academiei Romane, conform careia studentii de pe locurile subventionate de stat sa fie obligati sa lucreze…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Totodata, proiectul mai prevede ca pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul detentiei pedeapsa sa se reduca cu 20 de zile. Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele de sedinta, senatorul…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca noul dosar al liderului PSD este "fara indoiala" o interpretare eronata de catre procurorii DNA a legii si ca trebuie facute mai multe precizari, astfel incat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa vina insotit de bodyguarzi si sa se creeze grupuri de presiune la DNA, sustinand ca "indivizi de felul lui ar trebui sa faca un pas inapoi din politica", relateaza Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul tinerilor social-democrati ca “trebuie sa fim realisti: fara greseli societatea nu poate inainta”. “Prin natura politicii se fac greseli” a declarat liderul PSD, adaugand ca unele decizii sunt “neapreciate, chiar injurate de o parte…

- Forma finala a Legii bugetului 2018 din Italia a ajuns la Senat pentru adoptare și aduce o serie de masuri fiscale destinate in mare masura tinerilor și familiilor și care reprezinta, de fapt, diverse facilitați fiscale sau bonificații. Citeste si Bani pentru elevii care provin din familii…