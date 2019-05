Liviu Dragnea, sub lupa presei internaționale Cazul arestarii lui Liviu Dragnea a atras atenția unora dintre cele mai importante publicații și agenții de presa internaționale, care au relatat despre arestarea celui prezentat ca fiind „cel mai puternic politician roman”. Sentința impotriva lui Liviu Dragnea, care a pus capat carierei politice a liderului social-democrat, a starnit atenția agențiilor de presa internaționale, care au relatat, la unison, despre cazul arestarii celui care a condus Partidul Social Democrat spre marea sa victorie la alegerile legislative din 2016. Bloomberg: „Cel mai puternic om din Romania si liderul de facto… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii de presa si publicatii internationale relateaza despre cazul liderului PSD Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, condamnat luni definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare, scrie Mediafax."Curtea Suprema din Romania a sustinut luni condamnarea la trei ani…

- Restrictiile introduse de Ungaria cu privire la achizitionarea de terenuri arabile de catre investitorii din alte state membre ale Uniunii Europene incalca drepturile de baza prevazute de legislatia europeana, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Bloomberg.…

- Criticii textului afirma ca acesta inseamna de facto interzicerea avorturilor, dar fiind ca bataile inimii pot fi auzite din a sasea saptamana de sarcina, cand multe femei nu sunt constiente inca de starea lor de graviditate. Guvernatorul republican Brian Kemp a semnat textul, printre cele mai restrictive…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Dupa ce Curtea Constitutionala a amanat vineri pentru 20 mai o decizie cu privire la completele specializate, exact aceeasi zi cu ultimul termen de la Curtea Suprema a dosarului liderului PSD, analistii politici vorbesc de un blocaj la nivelul sistemului judiciar din Romania. Potrivit acestora, in contextul…

- In SUA, la Washinghton, Dancila s-a cazat chiar la hotelul președintelui Donald Trump. Presa din SUA titreaza ca Dancila este Ea este primul lider al unui guvern care a rezervat o camera la acest stabiliment in ultimul an. Conform postului public de radio din New York, o astfel de inchiriere a unei…

- BBC noteaza ca Romania inregistreaza cel mai mare numar de accidente rutiere din UE soldate cu morti. Si agentia de stiri Bloomberg acorda atentie amplului protest care a avut loc vineri din Romania. VEZI MAI MULTE IMAGINI AICI Intr-un articol publicat la scurt timp dupa manifestatia care a cuprins…

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, a discutat marți cu sindicatele din Venezuela, care urmeaza sa inițieze o serie de greve menite sa puna presiune pe președintele Nicolas Maduro, relateaza Reuters. Grevele ar urma sa creasca presiunea asupra…