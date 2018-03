Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Liviu Dragnea a lansat, in emisiune, noi acuzatii la adresa "statului paralel", despre care sustine ca este "o caracatita care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare". Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, Dragnea…

- "O sa pronunt toate numele cand va fi cazul, dar vreau ca aceste nume sa fie spuse in cadru institutionalizat pentru ca vreau si actiuni. S-a facut atat de mult rau si trebuie oprit. Statul paralel vrea sa exercite puterea ilegal. Si inainte si acum e format din oameni din serviciile secrete, o parte…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- „Daca privim spre viitoarele generatii, este vital ca statul roman sa incurajeze natalitatea intr-o forma concreta si programatica. Demografia are nevoie de politici clare, dedicate, mai mult ca niciodata Romania are nevoie de copii, are nevoie de mame si de tati, iar pentru asta statul roman trebuie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Firea are dreptate ”Declarațiile doamnei Firea sunt legitime, in condițiile in care au trecut aproape doi ani de cand a caștigat Capitala și-n tot acest timp, relația intre administrația locala, reprezentata de Primaria Generala și cea centrala, reprezentata de Guvern, a fost una foarte proasta.…

- Jurnalistul Dan Andronic face o noua dezvaluire despre discuțiile "subterane" purtate între șefii de servicii secrete din România, de data acsta în legatura cu episodul alegerii lui Razvan Burleanu la șefia Federației

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Stefanescu, despre revocarea lui Kovesi: Nu vedeti ca ne ascundem dupa deget la acest subiect? Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, ca nu considera ca in sedinta CEX se va discuta despre revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece membrii partidului…

- Coldea, Maior, Burleanu. Alegerile de la FRF din 2014 au parte de o noua dezvaluire din ciclul Operațiunea "Noi suntem Statul". Reluam integral postrarea lui Dan Andronic de pe o rețea de socializare. Un episod care aduce aminte de relatarea din noaptea alegerilor din 2009.

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare sa capete din ce in ce mai mult o recunoaștere de facto a faptului ca este omul decizional in Romania. Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca a avut o intalnire cu vicepresedintele casei de productie americane Universal Studios, iar acesta s-a aratat interesat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA Hans Klemm au discutat, la intrevederea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, informeaza un comunicat al Cabinetului presedintelui…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Luni, 22 ianuarie 2018, spre seara, pe site-ul Ministerului Finantelor a aparut proiectul unei Ordonante de Urgenta prin care se amina pina pe 1 martie 2018 termenul de depunere la ANAF a Declaratiei 600. Despre aceasta masura a Guvernului Mihai Tudose s-a scris si s-a vorbit mult in ultimul timp.

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca prim-adjunctul SRI, Adrian Ciocirlan, face parte din statul paralel si colaboreaza cu anumite persoane pentru solutionarea „corespunzatoare” a unor probleme din justitie, el intentionand sa sesizeze, Comisia parlamentara SRI.

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- COMUNICAT DE PRESA AL PRIM-VICEPREsEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: PNL MERGE LA CONSULTARILE DE LA COTROCENI CU PROPUNERI CLARE sI RESPONSABILE! Intr-un singur an PSD a provocat trei crize politice pornind de la orgoliile si interesele personale ale lui Liviu Dragnea. Si-a daramat si al doilea Guvern…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat un nou atac prin care acuza efectele nefaste pe care conflictele interne din PSD, cauzate de ambiția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, le au asupra interesului național. Schimbarile de guvern vin intr-un context in care situația…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. „Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza…

- Iata scrisoarea deschisa semnata de Liviu Pleșoianu: (intertitlurile aparțin redacției) Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD", ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carți cu prefața…

- DC News va face un rezumat cu cele mai importante declarații pe care Mihai Tudose le-a facut in cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa o zi de foc pentru Executiv. Așadar, iata principalele declarații ale premierului, declarații pe care le puteți citi accesand link-urile de…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a anuntat vineri ca vor fi luate anumite "masuri de eficientizare", atat in cadrul Guvernului, cat si la nivelul tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…