Stiri pe aceeasi tema

- „Am auzit un zvon, dar nu cred in el, pentru ca nu cred ca au cum. Ar vrea sa incerce o frauda la softul de numarare, dar nu cred ca au cum", a spus Dragnea. El a precizat ca a trimis la toate organizatiile partidului indicatia ca reprezentantii PSD in birourile electorale judetene, cat si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, revine asupra declaratiei privind anuntarea unei decizii, pe candidatura la prezidentiale, duminica seara, dupa incheierea scrutinului la alegerile europarlamentare. Liderul PSD a fost intrebat, miercuri, daca va consulta forurile statutare ale partidului, inainte de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca este bucuros ca a fost votat in Camera Deputatilor proiectul pe care l-a sustinut privind limitarea rezervei de aur a Romaniei din strainatate, subliniind ca nu l-a auzit niciodata pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu contestand acest proiect.…

- PSD a pregatit strategia pentru unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere politic. In 2019, partidele vor da doua teste importante. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 26 mai, și alegerile prezidențiale, ce vor avea loc la sfarșitul anului. In…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in sedinta Biroului Permanent National, s-a discutat ca toate punctele realizate din programul de guvernare sa fie promovate in opinia publica, adaugand ca acest lucru nu are legatura cu evaluarea ministrilor si nu este vorba despre o remaniere. Intrebat,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sambata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizand ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa europarlamentare, sa prezinte un candidat comun."Sigur nu voi candida…

- Lia Olguța Vasilescu a anuntat, luni, la Parlament, candidatul PSD pentru Cotroceni. Asa cum era de asteptat, acesta este Liviu Dragnea. El „pleaca cu prima șansa” la alegerile prezidențiale, deoarece este președintele PSD. „Este o decizie care se ia in coaliție (daca va fi un candidat comun PSD-ALDE…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la conferinta de alegeri a social democratilor din Gorj, ca o sa il sprijine pe senatorul Claudiu Manda pentru a ocupa un loc pe lista de candidati ai formatiunii in alegerile europarlamentare din mai, informeaza Agerpres.roCeea ce mi as dori eu…