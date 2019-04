Stiri pe aceeasi tema

- Turneul liderilor PSD continua și astazi. Dupa ce ieri au fost prezenți la Botoșani, liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila sunt așteptați astazi la Iași, acolo unde are loc un miting de susținere a partidului.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA…

- Proteste la Iași înaintea mitingului PSD la care participa ​Liviu Dragnea, Viorica Dancila și mai mulți miniștri. Zona în care sunt manifestanții e împrejmuita. Un grup de protestatari și-a facut apariția în stânga Teatrului Luceafarul. Ei scandeaza împotriva…

- La ora 15 are loc in incinta Teatrului National din Iasi conferinta de alegeri a organizatiei judetene a PSD, unde presedintele partidului, Liviu Dragnea, va sustine un discurs. La intalnirea electorala de la Suceava, desfasurata joi la Dumbraveni, in judetul Suceava, un cetatean care l-a contrazis…

- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri au anuntat prezenta la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica vizeaza confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului.

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a transmis, vineri, premierului Viorica Dancila, aflata alaturi de el in turneul din Moldova, ca o felicita pentru ca rezista la atacurile opozantilor, el exprimandu-si speranta ca aceasta "nu va avea probleme cu coloana". "O felicit pe doamna premier pentru modul cum rezista…

- ​La primul miting electoral alaturi de Liviu Dragnea, Viorica Dancila le-a spus pesediștilor ca nu o sa faca niciun pas înapoi pentru ca are „o datorie fața de români și fața de țara”, dar și fața de Liviu Dragnea. ​„Nu este ușor, nu-mi este ușor. Cred ca am fost…

- Viorica Dancila, alaturi de Liviu Dragnea in turneu! Liderul PSD se afla vineri la Botoșani, unde va susține, incepand cu ora 14.00, o conferința de presa. Premierul și mai mulți miniștri vor fi alaturi de Liviu Dragnea, anunța Realitatea Tv.Primii protestatari și-au facut apariția. Ei au…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat, in perioada 4-5 aprilie a.c., la ședințe de lucru cu liderii organizațiilor UNPR din regiunea Moldova. La intalnirile programate in Botoșani, Suceava, Iași, Piatra Neamț și Bacau au fost prezenți Ilie Nastase și Anghel Iordanescu, cei care deschid lista…