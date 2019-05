Stiri pe aceeasi tema

- „Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. Oameni de toata isprava. Alaturi de familiile lor, soții, copii și nepoți am povestit despre tradiția de sute de ani pe care ei o duc cu incapațanare mai departe. M-am bucurat enorm sa vad ca tinerii iși doresc sa preia de la parinți…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a facut apel catre parlamentari pentru a respinge modificarile la Codurile penale, considerand ca acestea "favorizeaza coruptii in acte publice". "Nicio modificare nu are legatura cu problemele reale ale Romaniei, nu are legatura cu deciziile CCR,…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- PNL va vota impotriva modificarilor aduse Codurilor Penale Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Liberalii vor vota, în Parlament, împotriva modificarilor aduse Codurilor Penale si critica procedura rapida din Comisia speciala si din plen, la…

- Intr-o scrisoare trimisa presedintelui ALDE Europa, Hans van Baalen, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verfhofstadt, recomanda excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu, din cauza masurilor anti-justitie luate de Guvernul de la Bucuresti. Nu e vorba, insa, de o propunere oficiala,…

- Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, anunța, pe Facebook, ca un proiect care ar putea impiedica Guvernul Romaniei sa mai emita OUG-uri neconstituționale a va fi supus astazi la vot, in Senatul Romaniei."Majoritatea PSD-ALDE are șansa sa diminueze legiferarea abuziva prin OUG! Astazi,…