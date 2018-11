Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marcel Ciolacu a oferit amanunte despre incidentul dintre el și Liviu Dragnea, liderul PSD. Liviu Dragnea a avut o ieșire nervoasa in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse, unul dintre oamenii cu care s-a certat liderul PSD este deputatul social-democrat Marcel…

- "Sedinta de astazi a Biroului Permanant a fost una cu multa tensiune. Nu l-am mai vazut niciodata pe presedintele Dragnea atat de tulbure, agitat si pus pe cearta cu absolut toti interlocutorii", scrie Bulai pe pagina sa de Facebook. El precizeaza ca opozitia a solicitat din nou prezenta in Parlament…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a facut luni unele clarificari referitoare la mesajul sau postat pe Facebook, in care a spus ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. Tariceanu a explicat ca administrativ, tara noastra este pregatita, insa din punct de vedere…

- Vom depune motiune de cenzura, negociem cu partidele din opozitie, dar si cu opozita din PSD si avem asteptarea ca guvernul Dancila sa plece, dupa care avem toata deschiderea pentru negocieri cu toate cartile pe masa. Romania trebuie sa iasa din blocajul in care PSD o scufunda de peste un an si jumatate…

- "Urmarile zilei de ieri: razboiul civil din PSD va continua, alternativa la toxicitatea lui Liviu Dragnea e clar ca nu exista, guvernarea este si ramane blocata, majoritatea parlamentara nu cred ca mai exista. Pericolul e la orizont: o criza economica si bugetara a tarii. Despre sedinta propriu -…

- Mesajul este in același ton cu cel transmis de Marcel Ciolacu, președintele PSD Buzau. ”Fara Dragnea... Nu cred ca vreodata dupa 1990 a fost vreun om care sa aiba atația oameni impotriva sa, inclusiv din propria echipa. Liviu Dragnea și-a confiscat propriul partid și prin faptul ca PSD-ul…

- Bogdan Chirieac este de parere ca este foarte puțin probabil sa se organizeze remanierea guvernamentala in aceste momente, o alta problema fiind mai grava, și anume conflictul declanșat de Gabriela Firea impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea. ''Este puțin probabil. Problema principala…

- Comunitatea "R.I.P - Colectiv" anunta organizarea unui protest in Piata Victoriei, pe 30 octombrie, zi in care se implinesc 3 ani de la tragedia din clubul Colectiv in urma careia si-au pierdut viata 64 de persoane. Intitulat "Vreau o tara ca afara. Ultimul protest", mitingul se va desfasura in Piata…