Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, vineri, simpatizanții partidului prezenți la mitingul din Craiova, ca și-a ales nașii pentru nunta cu iubita sa, Irina Tanase. Dragnea a spus ca iși dorește ca nași sa-i fie liderii PSD Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu, proaspat casatoriți. „Daca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila s-au numarat printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu ... The post Liviu Dragnea, insoțit de iubita lui la nunta Liei Olguței Vasilescu și a lui Claudiu Manda. Ce ținuta a purtat Irina Tanase (video) appeared first on Renasterea…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook, in toiul nuntii, mai multe fotografii de la petrecere, in care apar Liviu Dragnea si iubita lui Irina Tanase, dar si premierul Dancila si Codrin Stefanescu.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a venit insoțit de iubita lui, Irina Tanase, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Liderul PSD le-a transmis mirilor „casa de piatra”. Irina Tanase a ales o rochie neagra pentru petrecere.De asemenea, in jurul orei 20.00, a sosit și…

- Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nuntii lui Claudiu Manda cu Lia Olguta Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor. Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Isalnita, judetul Dolj. Liviu Dragnea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila se numara printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, care are loc la Ișalnița, la 10 kilometri de Craiova. Dragnea și Dancila au sosit la local in jurul orei 20:00. Liderul PSD a venit insoțit de iubita sa,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat daca este de acord cu susținerea unui miting pentru sprijinirea Secției de anchetare a magistraților, așa cum a propus deputatul PSD Catalin Radulescu, raspunzând ca nu știe daca este nevoie sa apere ei o secție a unui parchet, dar ca i se par…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit, duminica, la aTrgu Jiu, despre o campanie impotriva sa, el aratand ca si-a asumat acest lucru si este pregatit sa deconteze toate atacurile. Dragnea a vorbit si despre zvonurile privind despartirea de iubita sa, Irina Tanase. "Nu e ușor sa ai copiii haituiți, fata…