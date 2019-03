Liderul PSD Liviu Dragnea s-a intalnit joi, biroul sau din Parlament, cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu. La ședința participa și Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila și liderii ALDE, Calin Popescu Tariceanu și Daniel Chițoiu. Intalnirea are loc in contextul in care Comisia Europeana a anunțat ca a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza controversatei OUG...