- Premierul Viorica Dancila a spus, duminica, intr-o emisiune la Antena 3, raspunzand unei intrebari, ca, daca i-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este ”o fata...

- "Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun - n.r.). De ce as spune nu? Da, (Irina Tanase – n.r.) a venit la congres. Mi se pare un act de normalitate. Nu neg faptul ca ca o cunosc pe domnisoara Tanase. O cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fata deosebita", a declarat la Antena 3 Viorica Dancila.…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters, el remarcand faptul ca in ”discursul paranoic al lui Dragnea” nu au existat „stanga”, „social-democratie” sau „european”. Ponta mai spune ca si-au fraudat votul la propriul congres si au asezat-o pe Viorica Dancila…

- Congresul PSD de la Sala Palatului a fost cu mult diferit fața de ceea ce ne așteptam cu toții. Tensiunea de dinainte de Congres anunța sange pe pereți, discursuri explozive și replici dintre cele mai acide. Nu a fost deloc așa, pentru ca, deși erau organizate alegeri interne, prea puțini lideri…

- Dupa Congresul PSD, filosoful Mihai Sora a tras o concluzie legata de tinerii social-democrati. "Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook. Mihai…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului. …

- Printre cei 4.000 de delegați de la Congresul PSD și-a facut loc și Irina Alexandra Tanase, iubita lui Liviu Dragnea. Ea a fost așezata in primul rand al Salii Palatului, alaturi de cei mai...

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului.

- Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan nu a fost lasat de jandarmi sa vorbeasca la microfon in fața Salii Palatului, unde s-au strans sute de opozanți ai PSD.Jandarmeria au incercat sa le aplice amenzi protestatarilor, unul dintre cei vizați fiind chiar Rareș Bogdan. Motivul invocat de Jandarmerie…

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, ca a stabilit impreuna cu premierul Viorica Dancila un plan coerent pentru Capitala si zona limitrofa, declarandu-se optimista ca vor fi solutionate cat mai multe dintre problemele Bucurestiului. "Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia…

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- La Congres este prezent și presedintele Partidului Socialistilor Europeni, Serghei Stanisev, comisarul european pentru Politici regionale, Corina Cretu, europarlamentari, parlamentari și liderii organizatiilor judetene. Reuniunea a debutat pe acordurile piesei „Oda Bucuriei" antr-o varianta mixata,…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Iubita lui Liviu Dragnea, alaturi de el, la Congresul Extraordinar al PSD. Iubita lui Liviu Dragnea participa la Congresul Extraordinar al PSD. Aceasta a ajuns la Sala Palatului cu puțin timp inainte de inceperea reuniunii, impreuna cu premierul Viiroca Dancila, Gabriela Firea și comisarul european…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- "Le urez succes tuturor colegilor mei. Cred ca fiecare din presedintii de organizatii judetene poarta in servieta sa bastonul de presedinte al partidului, dar trebuie sa fim buni colegi, sa respectam Statutul si alegerile care au fost democratice si sa nu ne imaginam ca putem sa stricam aceasta ordine…

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Fostul premier, Mihai Tudose, a declarat, luni, intrebat daca va candida pentru vreo functie la Congresul PSD, ca va fi o intalnire cu președintii de organizatii, iar acestia vor stabili cine va reprezenta zona. El a mai spus ca modificarea Statutului PSD poate fi "de bun augur", iar faptul ca „nu…

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit despre faptul ca PSD va avea 16 vicepreședinți din care 8 barbați și 8 femei.Pieleanu a amintit ca in topul primilor 5 politicieni PSD in care romanii au incredere se afla 5 femei! Așadar, dupa Congresul PSD de sambata, se schimba modalitatea de alegere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, este de parere ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers pe post de "chibit" la intalnirea sefului statului Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila. Citește și: Gabriela Firea, prima masura MAJORA pentru decongestionarea traficului: Primaria Capitalei…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- La ieșirea de la ședința Cex al PSD, primarul Capitalei, Gabriela Firea a anunțat ca Congresul PSD convocat pentru luna martie va reafirma nu doar sprijinul pentru Liviu Dragnea, ci și stabilirea unui candidat la președinția Romaniei din partea...

- Spitalul Metropolitan din Capitala poate prinde contur. Proiectul Primariei Bucuresti a demarat si pana acum s-au strans deja 3000 de semnaturi pentru demararea proiectului.Citește și: Carrefour face o mișcare neprevazuta: Gigantul anunța concedieri masive – Mii de angajați vor avea de suferit…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…