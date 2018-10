Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca in Romania „trebuie data amnistie” din cauza abuzurilor din justitie si a magistratilor care au dosare penale.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca el a fost educat la țara și va merge la referendum și va vota DA. "PSD face o serie de acțiuni, o informare a populației pentru a ințelege care este scopul acestui referendum. Au fost discuții in ultimele zile ca este neclara intrebarea la referendum,…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, este unul dintre semnatarii scrisorii in care se arata ca Liviu Dragnea a devenit o vulnerabilitate pentru PSD și ii cere acestuia demisia de la șefia partidului, precum și inlocuirea sa cu Viorica Dancila ca președinte interimar. „Am semnat acest…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, ca incepand cu anul 2021, dupa intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor, fiecare salariat din Romania va fi informat de Casa de Pensii daca angajatorul i-a platit contributia de asigurari sociale (CAS).

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "laudabil, de normalitate" gestul primarului social-democrat din Pucioasa de a semna initiativa "Fara Penali in functii publice". "Este un gest laudabil al primarului respectiv. (...) Am vorbit cu multi membri PSD de la firul ierbii, care spuneau "domne',…