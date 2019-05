Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala pentru PNL pe bani publici, folosind banii de la Administratia Prezidentiala. "Si eu, si...

- Liderul PSD Liviu Dragnea le transmite celor de la UDMR, care au anuntat ca nu vor da votul pe un nou Guvern, in cazul restructurarii Executivului, ca social-democratii au majoritate in cele doua Camere, si nu au nevoie de aceste voturi. Liviu Dragnea a comentat si un posibil blocaj din partea presedintelui…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține ca șefii parchetelor din Romania au niște ”salarii malefice”. El a explicat ca Augustin Lazar sta in funcție, ținut de Klaus Iohannis, in ciuda scandalului in care este implicat pentru activitatea din perioada comunista. ”Portocala e doar unul. In mare majoritate…

- Sedinta extrem de importanta la PSD, unde Liviu Dragnea pregateste strategia partidului pentru europarlamentare si referendumul anuntat de presedintele Klaus Iohannis. Liderul PSD a chemat din nou la Bucurest...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat miercuri, la Parlament, dupa ce Curtea Constituționala a respins sesizarea lui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pe 2019, insa a admis obiecția sa in legatura cu plafoanele unor indicatori specificați in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. „Alocațiile vor fi crescute…

- Lia Olguța Vasilescu se intoarce in Guvern . Liderul PSD, Liviu Dragnea , a anunțat ca fostul ministru al Muncii va fi consilier onorific al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura, informeaza Știripesurse.ro. Respinsa de mai multe ori de președintele Klaus Iohannis pentru funcția…

- Liviu Dragnea a tinut un discurs la alegerile PSD Caraș-Severin. Liderul social-democratilor s-a lansat într-un nou atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, caruia i-a reprosat ca se opune maririi alocatiilor copiilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a atacat dur, luni, pe presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia de a ataca la Curtea Constitutionala legea bugetului de stat pe 2019. "Este clar ca si el si liberalii sunt niste ipocriti. Consecintele sunt ca de la 1 martie nu se pot mari alocatiile la copii. Deci, pentru…