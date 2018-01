Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lasat sa se ințeleaga, intr-o scurta și ironica declarație la Bacau, de partea cui e in razboiul care se poarta, aparent intre premierul Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, dar de fapt lupta e la varf. „Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru”,…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat ,joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.…

- Pe de alta parte, Marian Oprisan si Liviu Dragnea au fost mereu adversari, prin urmare era de asteptat ca cei doi sa nu ajunga la o solutie. Presedintele PSD a pornit, inca de ieri, in turneu electoral in zona Moldovei. Seful social-democratilor a facut deja prima oprire in Vrancea, iar astazi participa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Liviu Dragnea îl ameninta cu demiterea pe premierul Mihai Tudose. Avertismentul vine prin vocea unuia dintre apropiatii liderului PSD, Dumitru Buzatu. Liderul PSD Vaslui a declarat despre ruptura de la vârful partidului: "Daca nici presedintele Liviu Dragnea, nici premierul…

- Fosta secretara a lui Liviu Dragnea, acum ministru de Interne, a ajuns de rasul politistilor. Acestia nu se feresc sa o ironizeze pe paginile de socializare si sa ii ceara „decat demisia" lui Carmen Dan, asta dupa ce ace...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, joaca tare in razboiul cu gruparea condusa se Mihai Tudose. Ultima ședința a Comitetului Executiv i-a aratat lui Dragnea ca majoritatea celor din PSD ar fi de acord cu o conducere colectiva, așa cum a cerut Niculae Badalau.Citește și: Mihai Tudose o REFUZA…

- Se incing spiritele in interiorul PSD, intre taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Dupa ce președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, l-a atacat susținand ca nu a citit carți de doctrina politica pentru a veni cu documente programatice in ședințele PSD, Niculae Badalau, președinte executiv al…

- Politistul Marian Godina o critica din nou pe Carmen Dan, care a facut o greseala marți dimineata, cand a dat declaratii cu privire la suspectul de pedofilie, angajat al Brigazii Rutiere Bucuresti.“Pana acum am decat informatiile pe care le cunoasteti si dumneavoastra, date aseara de purtatorul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins luni ideea posibilitatii scindarii formatiunii, aratand ca partidul este unul unitar si a evitat un raspuns cu privire la o eventuala sanctionare a deputatului Cezar Preda, ca urmare a anuntului acestuia ca deschide in cadrul formatiunii un grup crestin-democrat."PNL…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca ministrul Carmen Dan ar trebui sa sa faca o analiza serioasa in urma cazului cu politistul cercetat pentru pedofilie, sustinand ca poate ar fi necesara analiza conducerii Politiei Romane.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, îl refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a reactionat imediat dupa sedinta CEX a social-demcoratilor. Dragnea rupe tacerea si vorbeste despre tensiunilor cu premierul Mihai Tudose, dar si cu numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Mai mult, Dragnea a vorbit si despre oamenii din Guvern care sunt vizati de remaniere.Citeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Președintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, la Digi 24, ca este posibil ca Guvernul sa fie format din 16 ministere, in loc de 24. Badalau a mai spus ca, pentru PSD, un Congres extraordinar ar fi util. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul Apelor…

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit la Antena 3 despre faptul ca in 2018 este posibil sa se casatoreasca cu iubita lui, Alexandra Tanase. Deși ea are doar 25 de ani, iar el are 55, acesta nu...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu a dorit ca in Comitetul Executiv Național al partidului sa se dea un vot de susținere pentru el, deși colegii i-au solicitat acest lucru, adaugand ca rezoluția cu privire la statul paralel adoptata de CExN nu are legatura cu cel de-al treilea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu a dorit ca in Comitetul Executiv Național al partidului sa se dea un vot de susținere pentru el, deși colegii i-au solicitat acest lucru, adaugand ca rezoluția cu privire la statul paralel adoptata de CExN nu are legatura cu cel de-al treilea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, președintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu se va implica deloc in alegerea noului presedinte LPF, desi recunoaste ca are un preferat la scrutinul de azi, de la ora 12:30. Președinții celor 14 echipe din Liga 1 vor alege astazi președintele…

- Președintele PSD Liviu Dragnea scrie pe Facebook ca guvernarea „iși arata rezultatele”, facand referire la anumite masuri din sectorul agricol. Postarea sa vine in contextul in care Ministerul Finanțelor Publice a anunțat ca firmele vor plati o contribuție de solidaritate, iar ministrul Ionuț Mișa a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca remanierea este „o frectie la un picior de lemn”, criticând noile nominalizari si anuntând ca liberalii iau în calcul în continuare motiunea de cenzura. „Analizând asa-zisa remaniere facuta…