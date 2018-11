Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea a raspuns in aceeași nota ironica atunci cand a fost intrebat daca Gabriela Firea va fi exclusa din PSD: „Doamne ferește, cum sa piarda partidul un asemenea om”. Gabriela Firea l-a atacat, luni seara, pe Liviu Dragnea, acuzandu-l de „abuz de putere” și ca are o „minte care nu mai are legatura…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns primarului general, Gabriela Firea, care il acuza ca "nu are barbatie politica" pentru a recunoaste ceea ce a declarat la intalnirea cu primarii de sectoare. Acesta a precizat ca va discuta mai multe despre situatia Gabrielei Firea in viitorul CEx si a tinut sa…

- "In legatura ca barbația, sa stea liniștita, am destula barbație", așa suna ultimul avertisment public lansat de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea. Atenționarea vine dupa ce Firea a declarat public ca nu poate fi sancționata sau exclusa din PSD pentru ca ține partea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut o prima reacție dupa ce Gabriela Firea a declarat marți, la Parlament, ca a auzit legat de remanierea guvernamentala faptul ca in Comitetul Executiv Național se vor da „teste grila”, ea precizand ca nu este de acord sa se joace „spanzuratoarea” la ședințele partidului.„Discutam…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea susține ca s-a vehiculat o varianta ca miniștrii sa fie evaluați prin teste grila in Comitetul Executiv. Dragnea susține ca nu este adevarat și s-a intrebat retoric ”de unde dracului a mai ieșit asta?”.”De unde dracului a mai ieșit și asta? Dar ce, dam examen…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acordat un interviu pentru Romania TV, in care a acuzat jocurile pe care le face Liviu Dragnea la Capitala. Consilier general al PSD in Primaria Capitalei, Orlando Culea, susține ca Gabriela Firea este ”in prag de paranoia” și arata ca punctul slab…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu si a secretarului general Marian Neacsu. Au fost 53 de voturi pentru excludere si doar 9 impotriva. Marian Neacsu a fost secretar general al PSD. Adrian Tutuianu a fost lider al PSD Dambovita. Liderul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a primit, in aceasta seara, un vot de incredere de la Comitetul Executiv al Partidului. Aceasta a fost concluzia unor dezbateri de aproape opt ore, pe marginea scrisorii prin care mai multi lideri social-democrati ii cereau demisia de la sefia partidului si de la Camera Deputatilor.…