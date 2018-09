Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii cer redeschiderea a doua anchete in care apare firma Tel Drum, in una dintre acestea fiind vizat si Liviu Dragnea.Una dintre solicitari se judeca miercuri, la ICCJ, fiind depusa pe 3 iulie. Dosarul il vizeaza pe Liviu Dragnea, dar si pe alte persoane: Mugur Bataus, Victor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, miercuri, o cerere a DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. DNA a depus cererea pe data de 3 iulie si are ca obiect „confirmare redeschidere urmarire penala (art.335 alin. 4 NCPP)”. In dosarul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, solicitarea PNL de sanctionare a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pentru ca a refuzat convocarea sesiunii extraordinare pe perioada vacantei parlamentare, informeaza agerpres.ro. Potrivit solicitarii grupului PNL, Dragnea…

- Iranul respecta principalele restricții prevazute in acordul nuclear semnat in 2015 intre Teheran și marile puteri din P5+1, se arata intr-un raport publicat de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Procurorii din București, lovitura…

- Procurorii DNA susțin, in rechizitoriul dosarului Belina, obținut de STIRIPESURSE.RO, cauza in care a fost trimisa in judecata Sevil Shhaideh,fost vicepremier și actual consilier al Vioricai Dancila, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi mers in repetate randuri pe Insula Belina, comportandu-se "cel…

- Procurorii DNA au cerut instanțelor redeschiderea a doua dosare, unul care il vizeaza pe Liviu Dragnea, celalalt privind firma Tel Drum, despre care anchetatorii spun ca ar fi controlata de liderul PSD, solicitarile urmand sa se judece in septembrie.Una dintre cauze are termen pe 26 septembrie,…

- Liviu Dragnea nu va avea o vara prea linistita pentru ca procurorii DNA cer redeschiderea dosarului de frauda cu fonduri europene unde printre parti este si presedintele PSD. Sedinta ar urma sa aiba loc la data de 26 septembrie 2018, cand judecatorii ICCJ vor decide daca-i vor redeschide dosarul lui…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, ca judecatoarea Gabriela Birsan, dar și o alta judecatoare de la ICCJ, au fost reincadrate in 3 mai, odata cu achitarea definitiva a lor, precizand ca posturile acestora nu au fost scoase la concurs, ci blocate.Citește și:…