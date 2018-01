Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea considera rezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc drept neconstitutionala si „de nenegociat”.

- Luni, 8 ianuarie, va fi cu siguranta o zi memorabila in PSD. Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, intentioneaza sa ștearga criteriile de integritate din statut, mutare menita sa atraga si mai multi membri importanti de partea lui.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, dupa anunțul demisiei ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. „Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și…

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac dur, pe Facebook, la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Liderul PMP il numeste pe Dragnea ”scamatorul de Teleorman” si sustine ca face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE. Fostul sef al statului sustine ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a dat "semnale" presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Laura Kovesi.

- Liviu Dragnea a avut o prima reacție dupa dezvaluirea facuta ca mai mulți demnitari printre care și Calin Popescu Tariceanu au fost interceptați de catre DNA.„Ce sa comentez, nu știu. Cate lucruri sunt anormale in societatea astea, la cate dezvaluiri au ieșit, stenograme, inregistrari s-au…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara si in urma unor discutii ”fara patima”, existand unele aspecte ”controversate” in proiect.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut azi la Parlament primele declarații dupa mai multe saptamani. In legatura cu incidentul de astazi dintre senatorul PSD Liviu Brailoiu și senatorul USR Florina Presada, Dragnea nu a dorit sa comenteze.„Da, am auzit. Nu vreau sa vorbesc despre el.”, a spus Liviu…

- Dragnea, despre modificarea legilor justitiei: Sa vedem cum se rezolva raspunderea magistratilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor. „Sa vedem cum se rezolva cu raspunderea magistratilor”, a raspuns, Dragnea,…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocata presedintelui PSD, Flavia Teodosiu.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un om de o speța JEGOASA! Un JEG! ”Din punctul…

- Liderul grupului parlamentar al PNL, Raluca Turcan, a solicitat miercuri ca președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa vina sa conduca ședința plenului, pentru a explica rațiunile pentru care "pericliteaza imaginea Romaniei și afecteaza lupta impotriva corupției, precum și un Parteneriat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, ca nu accepta invitatia Administratiei Prezidentiale de a participa la parada de 1 Decembrie pentru ca nu crede in presedintele Iohannis si ca se va decide la partid unde va merge pentru a asista la ceremonii.

- Președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a respins, marți, acuzatiile potrivit carora PSD si ALDE ar fi incercat sa tergiverseze achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD a declarat, insa, la Parlament ca, in ziua in care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitie al rachetelor, mai multi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spune ca sechestrul pe care l-ar pregati procurorii DNA in dosarul „Tel Drum” este „un mijloc pentru a bloca legile justiției” și acuza ca informațiile au fost date „pe surse, pe canale neoficiale și ilegale”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat marți la informația potrivit careia procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe averile inculpaților din dosarul TelDrum, precizand ca va merge la DNA pentru a lua in primire sechestrul. „O sa urmeze și sechestru pe viața”, a adaugat Dragnea.„Credeam…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a raspuns ironic la întrebarile jurnaliștilor cu privire la anunțul venit pe surse dinspre DNA cu privire la sechestrul care va fi pus pe averile suspecților din dosarul "Tel Drum".

- Subiectul zilei, cel al transferului contribuțiilor de la salariat la angajator, a fost deschis in fața liderilor PSD și la Herculane. Pe scurt, mulți primari s-au plans despre impactul negativ pe care-l are scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, lucru care ar avea serioase repercusiuni…

- Europarlamentarul buzoian Andi Cristea taxeaza gestul colegului sau, Sorin Moisa, care a a ales sa demisioneze din PSD și sa se alature grupului PPE, dand vina pe Liviu Dragnea. Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul Andi Cristea, face referire la principiile care ar trebui sa [...] citește mai mult…

- Eurodeputata Viorica Dancila, liderul grupului PSD din Parlamentul European, reactioneaza la decizia europarlamentarului Sorin Moisa de a demisia din PSD si de a trece la grupul PPE din legislativul european.Vezi si: ALERTA - Europarlamentarul Sorin Moisa demisioneaza din PSD. Critici dure…

- Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati pentru opiniile lor politice, iar extradarea nu ar trebui sa fie permisa.Potrivit unor surse judiciare citate de presa belgiana, procuratura din Belgia a facut…

- Liviu Dragnea a anunțat ca reprezentanții PSD din comisia de aparare a Senatului au fost absenți pentru ca au participat la o intalnire, la invitația unei instituții a statului. Liderul PSD a precizat ca luni proiectul va trece de plenul Senatului și va fi transmis Camerei Deputaților, for…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, o suspecteaza pe Gabriela Firea ca a trecut in tabara premierului Mihai Tudose, dupa ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare in dosarul Teldrum, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Si presedintele executiv al partidului, Nicolae Badalau, se dezice usor-usor de liderul…

- Liderul PRU, Bogdan Diaconu, susține ca Victor Ponta ar fi manvrat de fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, cel care i-a și propus ca partidul proaspat inființat sa se numeasca ProRomania. Citește și: Bogdan Diaconu, lovitura NEAȘTEPTATA pentru Victor Ponta: Implicațiile unui fost șef SRI in…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va sustine o declaratie de presa marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. DCNews va va transmite principalele declarații. [citeste si]

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista”, a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor”. „Sper sa nu fie asa...…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, dupa inceperea urmaririi penale impotriva sa, ca respinge orice acuzatie a DNA, ca nu a constituit niciodata vreun grup infractional si ca isi mentine in continuare declaratiile potrivit carora nu are nicio legatura cu Tel Drum. "Astazi am fost la DNA sa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care insa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT. "Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe variante,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns, duminica dupa-amiaza, la Congresul Tineretului Social Democrat, de la Romexpo. Aceasta este prima aparitie a sa, dupa adoptarea "Revolutiei fiscale", cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- Realizatorul de emisiuni Marius Vintila a zburat in acelasi avion cu liderul PSD si a relatat pe blogul sau schimbul de replici. Marius Vintila a relatat pe blogul sau dialogul purtat cu Liviu Dragnea, cu care s-a intmplat sa nimereasca in acelasi avion spre Viena. “Eu cred ca va bateti joc de tara…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea mai vrea o data in Statele Unite. PSD ar fi platit in acest scop 100.000 de dolari unei firme de lobby din Washington. Firma respectiva s-ar angajat sa-i obțina lui Dragnea „intalniri politice, de presa și academice”, cu vicepreședintele Mike Pence, cu alți oficiali de rang…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose, aflati, joi, in vizita in judetul Hunedoara, au sustinut din nou ca trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat nu va genera reduceri de salarii ci, dimpotriva, „este pentru prima data cand se maresc salariile intr-un mod serios pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține ca din 2018 va exista o reducere a cheltuielilor materiale cu cel putin 10% în sistemul public. ”S-a discutat si s-a decis înca de la începutul guvernarii, din ianuarie, si se continua aceasta abordare, ca…

- Apele tulburi din politica romaneasca sunt din ce in ce mai tulburi. Astfel, Codrin Ștefanescu a avut o reacție fulminanta dupa ce Victor Ponta a spus ca exista fotografii cu Liviu Dragnea de la diverse intalniri cu Laura Kovesi și cu șefi ai serviciilor secrete. Reamintim ca fostul premier, Victor…

- Dragnea susține ca parerea generala in PSD este ca DNA privește partidul ca pe un dușman. ”Exista o agenda ascunsa a DNA indreptata asupra mea.”, a declarat liderul social democraților. ”Se vorbea la un moment dat și in presa de o lista de lideri PSD, sa fie chemați, anchetați sau așa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

- Fostul premier Victor Ponta a facut astazi, pe pagina sa personala de Facebook, o noua dezvaluire despre actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democratilor ar fi facut pactul cu Sistemul doar pentru a-si salva scaunul, chiar daca asta a insemnat sacrificarea altor nume grele din partid.…

- Coalitia majoritara a decis, saptamana trecuta, ca acesta sa fie promovat ca initiativa parlamentara si nu ca proiect al Guvernului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la acea data, ca proiectul de modificare a legilor Justitiei, intocmit de ministrul Tudorel Toader, va fi trimis…

- Liderul PNL Ludovic Orban l-a invitat pe Liviu Dragnea la o dezbatere publica despre situatia tarii, spunand ca e timpul ca „valul minciunilor pesediste sa fie dat la o parte”. El a spus ca, daca este barbat si are curaj, il asteapta la orice ora si la orice post de televiziune si ca doar printr-o dezbatere…

- Anuntul facut marti de liderul PSD Liviu Dragnea in Parlamentul Romaniei, referitor la amanarea adoptarii noii Legi a Pensiilor, reprezinta inca o dovada ca actuala guvernare incalca rand pe rand toate promisiunile facute alegatorilor, si inseala increderea oferita prin vot. Read More...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, ca ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a primit ca tema elaborarea unei propuneri prin care sa se stopeze cresterea importului de masini second hand si, in paralel, sa creasca productia interna de autovehicule. Intrebat, marti, daca va…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a susținut ca nu a avut deloc emoții în ceea ce privește decizia președintelui Klaus Iohannis cu privire la propunerile celor trei noi miniștrii și ca este dreptul PSD sa-i nominalizeze, deoarece ei au câștigat alegerile.

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat luni, dupa ce a avut o intalnire cu presedintele PSD Liviu Dragnea, ca este foarte probabil sa solicite retragerea de pe ordinea de zi a plenului Senatului a proiectului de lege apartinand UDMR prin care ziua de 15 martie devine ziua maghiarilor, proiect…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca refuza sa participe la depunerea de juramânt a noilor ministri , precizând ca va intra în Palatul Cotroceni abia dupa alegerile prezidentiale, sustinând ca nu mai are încredere ca seful statului nu se implica politic."Nu…

- Pentru a „coafa" infrangerea usturatoare suferita de Dragnea, liderii partidului au recurs la un siretlic. Au sustinut ca nu Tudose le-a cerut demisia ministrilor „penali", ci ca acestia ar fi insistat sa demisioneze. Informatiile aparute pe surse de la sedinta CEx arata contrariul. „Au fost discutii…

- Pana sa ajunga in Kiseleff, la sedinta Comitetului Executiv, dupa o discutie de ultim moment cu premierul, avuta la sediul din Baneasa al PSD-ului, Liviu Dragnea a fost intrebat cum vede una dintre declaratiile facute, in cursul zilei, de catre seful statului. Mai exact la cea conform careia, daca si…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca, prin decizia adoptata de Biroul permanent al Camerei Deputaților, Parlamentul face scut in jurul ministrului Rovana Plumb. "Liviu Dragnea lovește din nou și se vede ca astazi a fost prezent în Camera Deputaților.…