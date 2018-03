Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la afirmatiile lui Gabriel Oprea, ca nu stie ce l-a apucat pe acesta sa faca „o asemenea greseala”. „Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca poate sa faca o asemenea greseala. Dupa Congres o sa povestesc cum…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%, afirmand ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare"."USR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei si i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, in privinta faptului ca anumiti secretari de stat ar fi refuzat…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, informatiile potrivit carora PSD ar dori dezafilierea de la Partidul Socialistilor Europeni, afirmand ca intentioneaza sa actioneze in judecata siteurile care publica stiri false.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmând ca atunci când ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in cadrul intalnirii avute joi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, s-a discutat despre o serie de proiecte regionale importante si calendarul de actiune pentru preluare presedintiei Consiliului Uniunii...

- O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan. Președintele CJ Vrancea i-a acuzat pe…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție, dupa conferința de presa maraton susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.In timp ce se indrepta catre Biroul Permanent, Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnaliști la ce s-a uitat aseara la meciul Real Madrid-PSG sau la declarațiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National al partidului, ca 27 de secretari de stat vor fi inlocuiti, iar in doua sau trei cazuri se vor mai purta discutii, relateaza Digi 24."Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu o reactie dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a venit cu transcrieri ale unor conversatii, in replica la inregistrarile socante publicate de fostul deputat social-democrat, Vlad Cosma. Dragnea neaga acuzatiile aparute in cadrul conversatiilor si sustine…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca nu exista nicio ruptura intre el și Liviu Dragnea, așa cum s-a speculat in presa. De asemenea, a ținut sa precizeze ca documentul programatic pe care l-a depus la Comitetul Executiv al PSD din luna decembrie nu inseamna un atac la Liviu Dragnea…

- Consilierul premierului Viorica Dancila și creierul din spatele programului de guvernare, Darius Valcov, a fost codamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța.Președintele PSD, Liviu Dragnea, principalul susținator al lui Valcov a avut o reacție ironica, cand a fost intrebat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a avut o replica dura la zvonurile care spuneau ca exista voci in partid si chiar in coalitie care ar cere eventuale remanieri in Guvern."Sunt niste prostii. Asta ca sa apreciez aceasta stire. Sunt niste prostii. Nu exista asa ceva: nicio discutie nici in partid,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament ca saluta decizia luata de Guvernul Dancila de a renunta la serviciile SPP. "Am vazut o decizie importanta a membrilor cabinetului si a premierului. (...) Eu nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca a aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a senatorului...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand totodata ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit cateva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Consultarile la Palatul Cotroceni au început miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire cu președintele României în acest format, PSD+ALDE, i-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastra”,…

- Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, sustine ca, desi l-a sustinut pe fostul premier Mihai Tudose, relatia sa cu liderul partidului, Liviu Dragnea, este una de prietenie. "Relatia mea cu...

- Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, sustine ca, in ciuda faptului ca l-a sustinut pe fostul premier Mihai Tudose, relatia sa cu liderul partidului, Liviu Dragnea, este una de prietenie. El a declarat, marti seara, ca atat el, cat si Dragnea sunt "extrem de responsabili".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca intalnirea delegatiei japoneze cu oficialitatile romane a fost una "buna", exprimandu-si speranta ca aceasta va avea efecte pe viitor.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca propunerea Viorica Dancila a fost inaintata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, și a fost susținuta de toți liderii PSD, cu doar o singura abținere.”A fost o procedura noua in CEX, in care au fost mai multe propuneri. A fost o discuție…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, reacția Gabrielei Firea la scandalul din PSD. Aceasta afirmase ca șeful partidului, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au greșit deopotriva și le-a cerut sa incheie disputele politice imediat.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, joaca tare in razboiul cu gruparea condusa se Mihai Tudose. Ultima ședința a Comitetului Executiv i-a aratat lui Dragnea ca majoritatea celor din PSD ar fi de acord cu o conducere colectiva, așa cum a cerut Niculae Badalau.Citește și: Mihai Tudose o REFUZA…

- „Da, este o certitudine! Asa cum am spus in urma cu cateva luni, judetul Valcea va fi dotat cu un aparat RMN. Marti, 9 ianuarie a.c., la sediul Guvernului Romaniei, impreuna cu managerul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Dan Ponoran, am participat la semnarea contractelor pentru achizitionarea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute in 2018. Liviu Dragnea a reacționat la solicitarile maghiarilor. ”Poziția mea este foarte clara si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca în Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, însa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut în cadrul unei noi întâlniri

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…